Bienale oblikovanja osvaja gozdove, podzemlje, ravnice, obalo in gorovje

BIO 25 letos z razstavo v Ljubljani in v še šestih krajih

24. maj 2017 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Bienale oblikovanja oziroma BIO je tokrat zasnovan kot temeljišče za nove pristope v oblikovanju in se pod naslovom Daleč, tako blizu letos osredotoča na glavni potencial Slovenije, torej na njeno krajino.

BIO, ki že v prejšnji izdaji ni bil več le tradicionalna razstava predmetov industrijskega oblikovanja, je letos stopil še korak dlje in postal okvir za nove pristope v oblikovanju. Kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan sta izbrali sedem skupin, ki so raziskovale Slovenijo – in tako bo razstava letošnje izvedbe na ogled v Ljubljani in v še šestih krajih.

Razstave in instalacije bodo tako razen v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) na ogled še na dveh koncih v Ljubljani ter v Grosupljem, Kočevju, Kobaridu, Lendavi, Trbovljah in Piranu oziroma v njihovi okolici.

Prvi oblikovalski bienale na evropskih tleh

Bienale industrijskega oblikovanja, ki je bil ustanovljen leta 1963 kot prvi oblikovalski bienale v Evropi, je bil od svojega nastanka priča mnogim spremembam. Leta 2011 je bil preimenovan v Bienale oblikovanja, BIO 23 leta 2012 je bil prvi kurirani bienale, BIO 24 leta 2014 pa je bil zasnovan kot šestmesečni proces sodelovanja, katerega rezultati so bili predstavljeni na razstavi v MAU.

Mesto je sicer še vedno model, v okviru katerega poteka razprava o sodobni družbi, saj se število ljudi v mestnih središčih povečuje, vendar pa najnovejši podatki nakazujejo pomemben premik. Opredeliti ga je mogoče kot nov pojav: izobraženi in emancipirani mladi, ki so odraščali v urbaniziranem modelu, prenašajo svoje vrednote v druge, anonimne okvire, pravita kustosinji Angela Rui in Maja Vardjan.

Bogatost raznolikosti slovenske krajine

Sedem multidisciplinarnih skupin, ki jih vodijo mednarodni gostujoči oblikovalci v dialogu s sedmimi slovenskimi strokovnjaki, sta kustosinji zato napotili v gozdove, kraško podzemlje, rudarske revirje, na panonske ravnice, na obalo in v slovenske Alpe. Vsako razstavišče je postalo prostor razprave za teoretična razmišljanja, povezana z oblikovanjem. Kot sta zapisali, so tovrstni ekspedicijski projekti vaja za vnovični premislek - ne samo pokrajine, ampak tudi oblikovalske discipline.

Natančen program BIO 25 si lahko pogledate tukaj.



Tako so na sedmih razstaviščih nastale instalacije, za katere kustosinji upata, da bodo stale dlje časa. In če je bil njihov namen vzpostavitev dialoga s prostorom, vključno z občinami, institucijami in prebivalci, pa muzej predstavlja stanje tega specifičnega trenutka v času in njegovo nujnost. Kot pravi direktor MAA Matevž Čelik, poskušajo projekti, zasnovani in predstavljeni na bienalu, prepoznati možnosti v krajih, ki so le korak od prestolnice, a so zunaj žarišč aktualnih razprav o prihodnosti.

Sedmero epizod za BIO 25

Epizoda Sprostitev podzemlja je postavljena v podzemni svet Županove jame pri Grosupljem, Zavzetje gozdov v Rožni studenec pri Kočevju na rob divjega pragozda, Po utopiji pa se odziva na kmalu zaprto rudniško infrastrukturo v Trbovljah. Epizoda Čisto novo sobivanje raziskuje propad modernizma v urbanem kontekstu Ljubljane, v okolici vasi Genterovci v bližini Lendave se bo odvijal Nov zagon podeželja. Vse skupaj pa zaokrožujeta skupini Prožnost preteklosti na alpskem območju pri Kobaridu in Novi heroji, ki raziskujeta migrantstvo z uporabo bližine morja na slovenski obali med Piranom in Portorožem.

BIO 25, ki traja do nedelje, ponuja vodene oglede posamičnih razstavišč in razstave v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, v MAU je organizirano tudi četrtkovo uradno odprtje ob 20. uri.

