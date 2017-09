Foto: Najpretresljivejše podobe sveta, ujete v fotografske objektive

Najboljše fotografije natečaja World Press Photo 2017

15. september 2017 ob 08:30

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V dunajski galeriji Westlicht je do 22. oktobra na ogled razstava najboljših fotografij, izbranih na mednarodnem fotografskem natečaju World Press Photo.

Razstava, ki potuje v 45 držav in si jo ogleda več kot štiri milijone ljubiteljev fotografije, prikazuje največje dosežke mednarodnega fotoreporterstva preteklega leta.

Organizacija World Press Photo je za zmagovalca letošnjega mednarodnega fotografskega natečaja izbrala delo fotografa ameriške tiskovne agencije AP Burhana Ozbilicija, na katerem je ovekovečil morilca ruskega veleposlanika decembra lani v Ankari. Fotografija z grozečim obrazom 22-letnega morilca Mevluta Merta Altintasa z dvignjenim prstom in pištolo v drugi roki, poleg njega pa truplo ruskega veleposlanika Andreja Karlova je prepričala žirijo, da je odlikovala pogumnega fotografa.

"Bila je zelo težka odločitev, ampak na koncu je večino komisije prepričala ekplozivnost fotografije, ki govori o sovraštvu današnjega časa. Vsakič, ko se je fotografija pojavila na našem ekranu, smo se avtomatično umaknili, saj ima tako eksplozivno moč," je ob razglasitvi letošnjega nagrajenca povedala članica žirije Mary F. Calvert.

Fundacija World Press Photo, neodvisna platforma za novinarsko fotografijo s sedežem v Amsterdamu, že od leta 1955 organizira natečaj za najboljšo fotografijo leta. Letos je žirija med 5034 prijavljenimi kandidati iz 126 držav in več kot 80.000 prispelimi fotografijami izbrala 45 najboljših fotografij iz 25 držav.

Prevladujoče teme so tokrat konflikti v islamskem svetu, še posebej vojna v Siriji in boj proti Islamski državi v Iraku, pa tudi usoda beguncev na nevarni tranzitni poti v Evropo, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj EurocommPR.

Na lanskem natečaju sta bila med nagrajenci tudi dva Slovenca. V kategoriji Ljudje sta prvo in drugo nagrado osvojila slovenska fotografa Matic Zorman in Matjaž Krivic.

A. K., vir: World Press Photo/Galerija Westlicht