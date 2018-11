"Francozi ne morejo dobiti vsega", sploh pa ne da Vincijevih del

Da Vincijevo delo Poklon svetih treh kraljev je bilo šest let v restavratorski delavnici konservatorskega centra Opificio delle Pietre Dure v Firencah, preden se je dokončno vrnilo v galerijo Uffizi. In zdaj se od njega ne bodo kar tako ločili. Foto: AP Vse, kar je Leonardo da Vinci naredil v Franciji, je bilo to, da je umrl. Lucia Borgonzoni Leta 2007 je direktor galerije Uffizi nasprotoval izposoji Oznanjenja na Japonsko, a je minister za kulturo odločil drugače. Foto: AP Muzej Louvre ima v lasti pet umetnikovih let, kar je več kot kateri koli drug muzej ali galerija na svetu. Foto: Reuters "Ko sem se seznanila (s sporazumom), sem si mislila: To je eno največjih, najsramotnejših dejanj prejšnje vlade v povezavi s kulturno dediščino," je dejala podsekretarka Lucia Borgonzoni, ki prihaja iz vrst Lige. "Kako bi lahko kak Italijan odobraval predajo teh Leonardovih del, ne da bi pričakoval, da se v jubilejnem letu razstavi nekaj enako pomembnega?" se je retorično vprašala. In še: "Leonardo je bil navsezadnje Italijan. Zakaj nam ne posojajo Mone Lize?" Foto: EPA Sorodne novice Italijanska oblast onemogoča že dogovorjeno potovanje Leonardovih del v Francijo Dodaj v

25. november 2018 ob 18:52

Rim - MMC RTV SLO, AP

Leonardo da Vinci je bil tako vsestransko nadarjena osebnost, da se ga je prijela oznaka "uomo universale". A italijanska vlada bi svetu rada sporočila, da je bil renesančni genij predvsem - njihov rojak.

Nova italijanska vlada je besna zaradi že dogovorjenih načrtov za izposojo del pariškemu muzeju Louvre, ki v naslednjem letu pripravlja ogromno pregledno razstavo ob 500-letnici smrti Leonarda da Vincija. "To je zgrešen, nepravičen dogovor," je o lanski pogodbi izjavila podsekretarka na italijanskem ministrstvu za kulturno dediščino Lucia Borgonzoni. "Leonardo je italijanski genij."

Borgonzonijeva je senatorka protipriseljenske, desničarske Lige. Ta teden je bila prisiljena natančneje pojasnjevati opazko, ki ji je v začetku meseca ušla v intervjuju za časnik Corriere della Sera. Takrat je o Leonardu izjavila: "Vse, kar je naredil v Franciji, je bilo to, da je umrl." (Leonardo da Vinci se je leta 1452 rodil v toskanskem mestecu Vinci, umrl pa leta 1519 v Amboisu v Franciji.)

Senatorka je kritična predvsem do tega, da se Italija zdaj pri svojem načrtovanju obeleževanja okrogle obletnice prilagaja tako, da ne bodo tekmovali z napovedano Louvrovo megarazstavo.

Največji muzej na svetu zaenkrat ne odgovarja na italijanske pritožbe, prav tako pa niso razkrili, katera dela so si izprosili v izposojo, češ da je do odprtja razstave še celo leto dni. Odprtje je namreč napovedano za 24. oktober 2019.

Da bo vse skupaj še bolj zapleteno, velja povedati, da je Louvrov kurator Vincent Delieuvin obenem tudi član odbora na italijanskem ministrstvu za kulturo, ki je obravnaval prošnje z vsega sveta za izposojo Da Vincijevih del.

"Čeprav spoštujemo avtonomijo muzejev, pa nacionalni interes ne sme biti na drugem mestu," je podsekretarka še pribila za Corriere della Sera. "Francozi ne morejo dobiti vsega."

"Vsak premik slike je kot ekspedicija na Mount Everest"

Slavna firenška galerija Uffizi še ni sprejela dokončne odločitve o tem, ali bodo v Pariz posodili več Leonardovih risb. je pa direktor muzeja Eike D. Schmidt že sklenil, da ne bodo posojali treh slik, za katere je prosil Louvre, češ da "je nevarnost poškodbe tako zelo velika. Noben muzej na svetu jih ne bi posojal." Lani so denimo te slike selili samo iz enega nadstropja v drugo, pa so bile za to potrebne "priprave kot za na ekspedicijo na Mount Everest, ali pa za na pot na Luno". Vrhunski restavratorji so bili ves čas poleg, če bi se kaj poškodovalo. Eno od teh del, Poklon svetih treh kraljev, se je lani po petletnem postopku obnove šele vrnilo v galerijo Uffizi.

Razčustvovani ob odhodu Device Marije

Ko je galerija Uffizi leta 2007 hotela na razstavo v Tokiu poslati na les naslikano Oznanjenje, prizor nadangela Gabriela, ki ponuja lilijo Devici Mariji, se je senator iz konzervativnestranke Forza Italia (v družbi številnih Firenčanov) priklenil na muzejska vrata, da bi tako preprečil pot na Japonsko. Tudi takratni direktor galeriji Uffizi je izposoji nasprotoval, a je minister za kulturo odločil, da bo usluga koristila Italiji.

Za praznovanja v okviru leta 2019 bo galerija Uffizi Leonardovemu muzeju v Vinciju posodila zgodnje mojstrovo delo, Risba pokrajine za Santa Maria della Neve. Risba, na kateri je umetnik upodobil pokrajino v bližini svojega rodnega mesta, je na ogled samo nekaj tednov vsaka štiri leta, saj se strokovnjaki bojijo, da bi jo pretirano izpostavljanje svetlobi lahko poškodovalo.

Schmidt je prepričan, da bodo njegovi francoski kolegi razumeli, zakaj je moral zavrniti njihovo prošnjo. "Tudi sami popolnoma razumemo, da Mona Liza ne more potovati," je pripomnil, in tako spomnil na najslavnejše Da Vincijevo delo, ki ima stalen dom v Parizu.

In če Louvre res nikoli ne pusti, da bi enigmatični nasmešek Mona Lize zapustil njihovo galerijsko steno, pa so leta 2015 v Milano posodili dve drugi Da Vincijevi sliki. Francoska osrednja inštitucija ima v lasti pet umetnikovih let, kar je več kot kateri koli drug muzej ali galerija na svetu.

Vodja komiteja za jubilejne slovesnosti Paolo Galluzzi, ki je sicer na čelu Galilejevega muzeja v Firencah, je poudaril, da nacionalizem ni igral nobene vloge pri vrednotenju prošenj za izposojo. "Marsikdo si ga lahko lasti. Rodil se je v Vinciju, šolal se je v Firencah in vzcvetel v Milanu. Politika morda na to gleda z drugačnimi očmi, a v svetu kulture in znanosti se s takimi rečmi ne ubadamo." Naslednje leto se bo svet navsezadnje poklanjal "univerzalnemu geniju", je prepričan.

A. J.