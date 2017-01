Galerije Tate bo prvič v 120 letih vodila ženska

Serota je bil na položaju 28 let

18. januar 2017 ob 09:23

London - MMC RTV SLO

S čela skupine umetniških galerij Tate se po 29 letih umika Nicholas Serota, kot prva ženska v 120-letni zgodovini pa ga bo nasledila Maria Balshaw.

Dozdajšnja direktorica manchestrske galerije Whitworth bo tako prevzela vodenje umetniškega imperija, ki poleg galerij Tate Modern in Tate Britain v Londonu vključuje tudi podružnice v Liverpoolu in St. Ivesu. Kot je napovedala, se bo osredotočila na krepitev ugleda organizacije kot "umetniško avanturistične." "Zelo sem vznemirjena, da bom v naslednjem obdobju življenja vodila Tate. Veselim se razvoja Tatovega ugleda kot umetniško najbolj avanturistične in kulturno najbolj inkluzivne galerije na svetu." Položaj bo kot deveta direktorica v zgodovini galerij nastopila 1. junija, poroča BBC.

Balshawova je manchestrsko galerijo vodila deset let, lani so v njej izvedli tudi obsežno razširitev, za katero so prejeli več nagrad, med drugim je bila lani galerija razglašena za britanski muzej leta. 46-letnica je zelo čislana med umetniki in kolegi, mnogi jo označujejo kot eno osrednjih oseb kulturne renesanse v Manchestru.

Serota je bil na čelu galerij od leta 1988, po odhodu pa bo prevzel vodenje Angleškega sveta za umetnosti.

K. T.