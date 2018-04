Galerijski obiskovalec poškodoval umetnino Jeffa Koonsa

Umetniško delo iz serije Gazing Ball

10. april 2018 ob 08:45

Amsterdam - MMC RTV SLO, STA

Na amsterdamskem razstavišču Nieuwe Kerk se je na zadnji dan razstave v nedeljo nerodni obiskovalec preveč približal modri krogli iz tankega stekla, delu ameriškega umetnika Jeffa Koonsa - in ta se je razbila.

Novica o poškodovani umetnini je obšla svet, saj gre za delo enega najbolje plačanih umetnikov na svetu. Koonsovo delo iz serije Gazing Ball je bilo v Nieuwe Kerk sicer na ogled od februarja v sklopu razstave Mojstrovine 2018.

Reprodukcije del starih mojstrov

Slika za stekleno kroglo - gre za repliko slike Marija z otrokom in štirimi svetniki italijanskega renesančnega umetnika Perugina - ni bila poškodovana. Koonsov zastopnik mora zdaj z zavarovalnico urediti cenitev škode.

Koons je v seriji Gazing Ball s steklenimi kroglami opremil reprodukcije številnih del starih mojstrov. V kroglah se zrcalijo tako gledalci kot okolica, njihov odsev tako postane sestavni del umetniškega dela.

Na prvi pogled izključujoči se koncepti

Triinšestdesetletni Koons velja z edinstvenim in inovativnim ustvarjanjem za enega najbolj prepoznavnih sodobnih umetnikov. S svojimi deli, ki jih ne obdaja avra nedostopnosti, naslavlja najširše občinstvo. Navdih črpa iz najrazličnejših umetnostnih slogov, kot so nadrealizem, pop art in dadaizem, v njegovih delih v harmoniji sobivajo na prvi pogled izključujoči se koncepti.

Dražbena hiša Christie's je novembra 2013 v New Yorku njegovega balonastega psa v oranžni barvi - Balloon Dog (Orange) - prodala za 58,4 milijona dolarjev.

N. Š.