Jezni umetnik k nogam Neustrašne deklice postavil psa

Saga rivalskih inštalacij na Wall Streetu

2. junij 2017 ob 16:10

New York - MMC RTV SLO

Zadnje tri mesece slavnemu, tritonskemu biku z Wall Streeta, ki od konca osemdesetih pooseblja rast borze in ameriški razcvet, naproti stoji Neustrašna deklica. Ta teden je za kratek čas dobila neljubo družbo.

Newyorški umetnik Alex Gardega je med "pacanjem v svojem studiu", kot se je izrazil za The Washington Post, ustvaril majhno skulpturo urinirajočega psa. V ponedeljek jo je za več ur postavil tik ob levo nogo Neustrašne deklice. Umetniška intervencija je seveda sprožila nove spopade, ki so se v zadnjih mesecih zvrstili okrog kipov na Wall Streetu. Gardega je svojo stvaritev, ki, roko na srce, ni preveč podobna psu, poimenoval Pissing Pug (Lulajoči mops).

"Logika je očitna," je Gardega pojasnil za omenjeni časopis. "Pes, ki se vsili v njen prostor, je odraz tega, da se je ona vsilila v prostor, ki pripada biku. Slučajno poznam nekoga, ki pozna umetnika, ki je ustvaril bika (Arturo Di Modica, op. n.), in vem, koliko je vanj vložil. V skulpturo je vložil 350 tisočakov lastnega denarja in Neustrašna deklica spreminja njegov pomen."



127 centimetrov visoko dekletce s ponosno dvignjeno glavo, ki zre v 3,4 metra visokega bika in ga tako rekoč izziva, se je na Wall Streetu pojavilo marca, na predvečer mednarodnega dneva žensk. Projekt umetnice Kristen Visbal je financiralo investicijsko podjetje State Street Global Advisors in tako simbolično opozorilo na premajhno zastopanost žensk v finančnem sektorju. "Hoteli smo podati komentar na prihodnost Wall Streeta," je Visbalova takrat pojasnila za CNN. "Hoteli smo ustvariti ta čudovit kontrast." Poanta projekta je bila moč punc, t. i. girl power, nagovarjala pa je finančna podjetja, ki imajo v svojih pisarnah le malo žensk. "Tukaj smo, sliši se nas, nikamor ne gremo."

V bika bo strmela skoraj leto dni

Neustrašna deklica je v kratkem času postala turistična znamenitost Manhattna; župan Bill de Blasio je izdal dovoljenje, da lahko začasna inštalacija na svojem trenutnem mestu ostane do februarja naslednjega leta.

Nejevoljni avtor bika

Arturo Di Modica je za agencijo Associated Press izjavil, da je Neustrašna deklica v njegovih očeh "oglaševalski trik", ki skuša predrugačiti sporočilo njegovega slavnega kipa, češ da implicira, da sta figuri zapleteni v nekakšen konflikt oziroma soočenje.

Gardega se je hotel s svojo intervencijo postaviti v bran kolegu, ki ga je Neustrašna deklica "napadla". Njegov mops je nastal zelo na hitro in umetnik pravi, da ga je celo nalašč izdelal površno, da bi pokazal, kako nevreden je kip punce v primerjavi z bikom. "Naredil sem ga v dveh urah in tako je tudi videti." Kip je sicer pozneje odstranil, a pravi, da ga nismo zadnjič videli: najprej ga bo malce popravil, nato pa se namerava vrniti.

Gardega pravi še, da bronasti kip deklice v njegovih očeh pač ni feministični simbol, obtožbe šovinizma, ki so se nanj usule na družbenih omrežjih, pa ga ne skrbijo pretirano. "Newyorčan stare šole sem, zato imam precej debelo kožo. Ogromno sovražne pošte dobim. Mislim, da imam smiselno poanto. Absolutno stojim za svojo gesto in podpiram Arturovo skulpturo."

