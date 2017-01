Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Umetnostnozgodovinski muzej, ki se lahko pohvali z zakladnico del flamskega umetnika Petra Paula Rubensa (1577-1640), pa bo temu znamenitemu baročnemu slikarju od 17. oktobra 2017 do 21. januarja 2018 posvetil veliko razstavo z naslovom Peter Paul Rubens - Moč preobrazbe. Foto: Reuters V zakonu s Francem I. Štefanom je imela šestnajst otrok, od tega je bilo 11 deklet, 10 od teh pa se je imenovalo Marija. Najmlajša med njimi je bila Marija Antonija, ki so jo obljubili v zakon Ludviku, nasledniku francoskega kralja, ki je pozneje postal kralj Ludvik XVI., Mariji Antoniji pa so Francozi tudi spremenili drugo ime v danes bolj znano Marijo Antoinetto. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marija Terezija, Rubens in vulgarna moda vabijo na Dunaj

Razstavno leto v avstrijski prestolnici

11. januar 2017 ob 14:50

Dunaj - MMC RTV SLO

Razstavno leto na Dunaju bo poleg postavitev, ki bodo spomnile na 300. obletnico rojstva Marije Terezije, prineslo tudi pregled opusa Petra Paula Rubensa v Umetnostnozgodovinskem muzeju. Ogledati si bo mogoče robote v okviru dunajskega bienala in t.i. vulgarno modo v dvorcu Belvedere.

Na koncept "vulgarnega" v modi se bo od 3. marca do 25. junija osredotočala razstava The Vulgar? Fashion Redefined v zimski palači dvorca Belvedere. Na ogled bo več kot 120 eksponatov iz različnih zgodovinskih obdobij od renesanse do 21. stoletja, tako zgodovinskih oblačil kot tudi prispevkov aktualnih modnih oblikovalcev, kot so Christian Lacroix, Vivienne Westwood, Dior, Prada, Louis Vuitton in drugi. Izhodišče razstave, pri zasnovi katere je sodeloval psihoanalitik Adam Phillips, so literarne definicije vulgarnega in dobrega okusa.

Marija Terezija, "mati naroda"

Od 15. marca do 29. novembra bodo štiri razstave na različnih prizoriščih posvečene 300. obletnici rojstva cesarice Marije Terezije (1717-1780), ki bo predstavljena kot strateginja, mati in vladarica. V Muzeju pohištva na Dunaju bodo v ospredju družinske teme, v Muzeju kočij v dvorcu Schönbrunn pa bodo na ogled postavili razstavo z naslovom Ženska moč in veselje do življenja. Na razstavi v Spodnjem Belvederu bo predstavljen njen odnos do upodabljajočih umetnosti ter njena najljubša dela, v gradovih Hof in Niederweiden v Spodnji Avstriji pa bodo osvetljena politična vprašanja.

Kakšno je mesto umetne inteligence v naši bodočnosti

Dunajski bienale umetnosti, oblikovanja in arhitekture bo letos od 21. junija do 1. oktobra tematiziral robote, delo in človeško prihodnost. Na različnih prizoriščih po avstrijski prestolnici bo skozi različne veje umetnosti predstavil vizijo digitalnega humanizma, prepletenost robotike z vsakdanom ter uporabo robotike in umetne inteligence v digitalni dobi.

Umetnostnozgodovinski muzej, ki se lahko pohvali z zakladnico del flamskega umetnika Petra Paula Rubensa (1577-1640), pa bo temu znamenitemu baročnemu slikarju od 17. oktobra 2017 do 21. januarja 2018 posvetil veliko razstavo z naslovom Peter Paul Rubens - Moč preobrazbe. Skice, oljne skice, tabelne slike in platna velikega formata bodo predstavljali njegovo petdesetletno ustvarjanje. Na ogled bodo tako dela iz muzejske zbirke kot tudi številna posojena dela iz različnih držav, so sporočili s Predstavništva mesta Dunaj.

A. J.