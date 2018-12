Oloop Design: Ko se posameznik zave moči svojih rok, krepi lastno voljo do življenja

6. december 2018 ob 15:33

Maribor - MMC RTV SLO

Projektna pisarna Centra za kreativnost (CzK) v Mariboru nadaljuje niz dvodnevnih pop-up dogodkov, kjer vsak mesec svoje izdelke predstavljajo in prodajajo slovenski oblikovalci z različnih področij kreativnega in kulturnega sektorja.

Tokrat se bodo predstavili Oloop design, Polona Poklukar in Borut Popenko, ki vsak na svojem področju vizualne umetnosti delujejo že vrsto let ter z nagrajenimi projekti doma in v tujini dosegajo vrhunske rezultate in mednarodno prepoznavnost, so sporočili s Centra za kreativnost.

Oblikovanje povezujejo z družbeno angažiranimi projekti

Avtorsko skupino Oloop Design sestavljajo tri umetnice, Katja Burger, Tjaša Bavcon in Jasmina Ferček, ki pod skupnim imenom delujejo od leta 2003. Aktivne so na področjih produktnega oblikovanja, oblikovanja prostorskih postavitev in tekstilne umetnosti, obenem pa vodijo usposabljanja, predavanja in delavnice ter oblikovanje povezujejo z družbeno angažiranimi projekti.

"Ta neverjetna moč naših rok – da izražajo, ustvarjajo, materializirajo stvari, ki se porodijo v nas – nas vedno znova fascinira. S tem ko se posameznik zave moči svojih rok, krepi lastno voljo do življenja, samozaupanje in vero vase. Hkrati se zave, da so roke eno njegovih izraznih sredstev, s katerim ureja in spreminja svet okoli sebe,” so zapisale.

Spodbujanje podjetništva kreativcev

Vsakomesečni dogodek je namenjen spodbujanju podjetništva kreativcev, predvsem s promocijo njihovih inovativnih, trajnostnih in oblikovno zanimivih produktov. Tokratni dogodek se bo začel danes ob 18. uri. Odprtje prodajne pop-up razstave bo pospremil uvodni pogovor, v katerem bodo ustvarjalci predstavili svoje pristope k ustvarjanju, prodaji in trženju ter izzive, s katerimi se pri tem spopadajo.

Jutri dopoldne pa bodo moč svojih rok lahko preizkusili tudi obiskovalci na delavnici kvačkanja preproge, manjše različice tekstilne instalacije v nastajanju z naslovom Povezave, ki od leta 2012 potuje po mestih v širši regiji. Predhodno prijavljeni se bodo naučili osnov izdelave preproge in na njej posedeli, cena delavnice pa je 20 evrov na osebo in se poravna ob prihodu.

Skupen projekt: senčnik Diamant

Svoje izdelke bosta predstavila in prodajala tudi vizualni umetnik Borut Popenko in oblikovalka unikatov Polona Poklukar, partnerja v zasebnem življenju in občasni tandem pri skupnih umetniških projektih. Eden izmed njunih skupnih projektov je tudi senčnik Diamant, ki ga bosta predstavila na dogodku, so zapisali pri CzK-ju.

N. Š.