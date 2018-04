"Opus Metke Krašovec niso samo njene slike, ampak tudi vsi njeni študenti"

Metka Krašovec in umetniki – skupinska razstava

20. april 2018 ob 16:07

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Kot profesorica na akademiji je slikarka Metka Krašovec svoje študente vselej spodbujala, naj ne posnemajo. Ob takšnem vodilu je doštudirala vrsta ključnih sodobnih slikarskih imen, katerih dela je zdaj umetnica izbrala in postavila ob svoja. Nastala je razstava Prisotnosti, ki med drugim preverja, koliko je s svojim pedagoškim in likovnim delom na nove generacije vplivala ali pa ne.

Dela Metke Krašovec in njenih študentov na ogled postavljajo v mariborskem razstavišču Kibla Portal. Postavitev so naslovili po enem ključnih slikarskih ciklov iz njenega opusa Prisotnosti. Na ogled so torej znameniti obrazi iz istoimenske serije iz druge polovice osemdesetih in z začetka devetdesetih let 20. stoletja. Ob ta so na željo slikarke postavili dela 31 umetnikov različnih generacij in umetniških zvrsti.

"Edina povezovalna rdeča nit razstave je pogled, kako je mentorica, profesorica vplivala na umetnike," pove Nina Jeza iz KID-a Kibla, ki je poleg Arneta Brejca iz Galerije Equrna kustosinja razstave. "Glede na izbor umetnikov bi lahko rekli, da gre za sodobno slovensko slikarsko smetano, saj so med njimi zelo priznani umetniki, na primer Viktor Bernik, Dušan Fišer, Aleksij Kobal, Andrej Brumen Čop, Marko Jakše, Mitja Ficko in Mojca Zlokarnik," razlaga.

"Tako se pokaže, kako je ona vplivala oziroma ni vplivala nanje. Metka Krašovec je bila namreč zagovornica načela, da ne smeš posnemati. In tako je tudi spodbujala svoje študente. Bila je zelo iskrena in zato včasih tudi trda oziroma stroga. Vsi pa pravijo, da jim je dala neki temelj in jih učila, da je treba vztrajati, če želiš uspeti na tem področju," je še povedala Jeza.

Razstava po njenih besedah kaže tudi na to, kako je lahko neki umetnik uspešen tudi na pedagoškem področju: "Le redki so tega zmožni." Takšno soočenje umetnikov in njihovih mentorjev je v Sloveniji redko. "Njeni nekdanji študenti so se zelo pozitivno odzvali na to idejo. Vsi se zelo veselimo, da vidimo to celoto," je še dejala Jeza.

Ključna je zvestoba samemu sebi

Eden umetnikov zadnje generacije je animator Rok Predin, ki je potrdil, da jim je Metka Krašovec vedno dopustila, da se izražajo po svoje. "Vedno je poudarjala, da moraš ostati zvest samemu sebi, ne glede na to, da so lahko stvari na začetku nerodne, da je vedno bolje, da govoriš s svojim umetniškim dialektom, kot da prevzemaš govor nekoga drugega," je pojasnil.

Študenti so jo vedno zelo spoštovali, tako kot umetnico kot profesorico. "Na platnih njenih študentov ne boste videli sledi njenih slik. Njeni študenti, če greste po razstavi, so raznoliki, raznovrstni, ohranili so neko svojo izrazno formo, čeprav so šli skozi njene roke, ki je bila zelo karizmatična in dostopna mentorica. To je njena največja kvaliteta," pove Predin.

Njen opus so tudi vsi njeni študenti

Tudi to je umetničina zapuščina, je prepričan. "Njen opus niso samo njene slike, ampak tudi vsi ti njeni študenti, ki so dediščina, ki bo nesla to baklo naprej v prihodnost. Tako je človek na neki način tudi nesmrten."

Na razstavi, ki bo odprta do 30. junija, se predstavljajo še Karmen Bajec, Saša Bezjak, Gigo de Brea, Marija Flegar, Milan Golob, Anja Jerčič Jakob, Barbara Jurkovšek, Jurij Kalan, Maja Kastelic, Robert Lozar, Izar Lunaček, Mojca Oblak, Boštjan Mesarec, Arjan Pregl, Irena Romih, Zvonka Simčič, Matic Sonnenwald, Natalija Šeruga Golob, Katarina Toman Kracina, Petra Varl, Sebastijan Vojvoda, Marij Vrenko in Živa Žitnik.

V projekt so vključili tudi sedanje študente. Tako bodo 1. junija pripravili pogovor s sodelujočimi umetnicami in umetniki ter aktualno generacijo študirajočih na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer je Metka Krašovec poučevala od leta 1977 do leta 2008.

Metka Krašovec je lani prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo in velja za eno najbolj ustvarjalnih in cenjenih slovenskih slikark. "Njena slikarska prezenca, značilen in prepoznaven kolorit ter obsežen in raznovrsten opus je bodočim slikarjem izzivalen vir navdiha in je v tem smislu pričujoča razstava pravzaprav edinstvena priložnost za 'soočenje' profesorice in njenih študentov, danes uveljavljenih umetnic in umetnikov," poudarjajo v KID-u Kibla.

