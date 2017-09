Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Peter Rauch v Paviljonu nadaljuje metodo, ki jo je razvijal že v serijah Objekti in Skupnost. Pri tej se opira na razumevanje korelacije med objektom in njegovim delovanjem. Konstruirani objekt-prostor je tokrat začasen Paviljon z dodano avditivno dimenzijo, ki je vpet v proces ustvarjanja dogodka. Foto: MSUM Projekt Paviljon lahko v MSUM-u ujamete do 19. novembra. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Paviljon Petra Raucha, v gibljiv objekt ujeta refleksija socialnih odnosov

V sklopu serije Prepih

19. september 2017 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Muzej sodobne umetnosti na Metelkovi v seriji Prepih, ki jo namenja predstavitvi mlajših umetnikov, tokrat prostor odmerja Petru Rauchu in njegovemu Paviljonu. S premišljevanjem o odnosu med delovanjem objekta in položaji, ki ob tem nastanejo, načenja projekt vprašanje o pretoku idej kot pogoju za spremembe v svetu in življenju.

Paviljon temelji na razumevanju korelacije med objektom in njegovim delovanjem ter situacijami, ki pri tem nastajajo in se nanj navezujejo. Strukturiran je iz funkcionalnega in konceptualnega premisleka. Maketa objekta zvočno snema proces nastajanja forme in njenega gibanja. Komponenta zvoka se nadaljuje v čas razstave, ko Paviljon tvori zvočne ambiente, po razstavi pa bo zapis na gramofonski plošči ostal kot ključni arhivski objekt tega projekta.

Moder alternativne razstave znotraj sistema umetnosti

Lupina objekta je sestavljena iz montažnih sten, ki sestavljajo prostor s črno zunanjostjo in belo notranjostjo. Deluje kot prostorski in časovni nosilec razstavljenih del gostujočih ustvarjalcev in nastopa kot suverena struktura, kot črn zvočni objekt, ki govori, obenem pa funkcionira kot model alternativne razstave znotraj sistema umetnosti.

Sodelujoči bodo v sklopu razstave vsakodnevno zapolnjevali praznino objekta, s tem pa prispevali, da se dogodek konstituira. V tem smislu se Paviljon lahko razume tudi kot refleksijo socialnih odnosov, neprestano gibanje pa kot pogoj odprtosti sveta in družbe.

Leta 1978 rojeni Peter Rauch je diplomirani arhitekt, magister fotografije in doktorski kandidat s področja filozofije in teoretske psihoanalize. Pri fotografiji ga zanima razmerje med stvarmi, ki jih fotografija lahko dokumentira in konstituira. Njegova pomembna pretekla dela so Objekti, Skupnost in Tretji kraj. Kustosinja razstave, ki bo na ogled do 19. novembra, je Ana Mizerit.