Pigmenti, poteza in okvirji potrjujejo, da so "Modiglianiji" iz Genove res ponaredki

Policija preiskuje tri osumljence

13. januar 2018 ob 18:48

Genova - MMC RTV SLO

Kot je pokazala preiskava, je bil velik del slik, ki so jih v Genovi lani razstavili kot dela Amedea Modiglianija, res ponarejenih. Da gre za nerodne ponaredke, so že med razstavo "kričali" nekateri poznavalci slikarjevega opusa. Postavitev so zato predčasno zaprli, slike pa zaplenili, da bi lahko ustrezno preverili njihovo avtentičnost.

Več kot 100.000 ljudi, ki so lani obiskali razstavo Amadea Modiglianija v Genovi, je dobilo tudi uradno potrditev, da so bili opeharjeni. Kot je pokazalo poročilo Isabele Quattrocchi, neodvisne strokovnjakinje, ki ji je nalogo zaupalo italijansko tožilstvo, je ponarejenih 20 od 21 zaplenjenih slik. Razstavo, ki je bila na ogled v genovski Doževi palači (Palazzo Ducale), so julija lani zaprli tri dni pred uradnim zaprtjem.

Isabella Quattrocchi ugotavlja, da tako sam slog kot uporabljeni pigmenti kažejo na to, da gre za nerodne ponaredke. Temu pritrjujejo tudi okvirji slik, ki prihajajo iz dežel vzhodne Evrope in ZDA in jih ni mogoče povezati z Modiglianijem in njegovim časom, ugotavlja. Več o svojih izsledkih ni želela razkrivati. Zdaj je na vrsti italijansko sodišče, ki bo preučilo njeno poročilo.

V nebo vpijoči ponaredki

O avtentičnosti slik na razstavi sta že ob njenem odprtju dvomila tako italijanski umetnostni kritik zbiralec Carlo Pepi kot francoski umetnostni zgodovinar, ustanovitelj pariške Pinakoteke in strokovnjak za Modiglianijev opus Marc Restellini. Prav Pepi, ki tudi tako velja za velikega poznavalca Modiglianijevega dela, je italijanske oblasti obvestil, da gre pri večjem delu razstave za prevaro. "Michelangelo je 'michelangelo'. Picasso je 'picasso'. Vendar če je slika ponaredek, ji umanjka duša - in tem je manjkala tista tridimenzionalna eleganca Modiglianija. Celo otrok bi lahko zaznal, da gre za neprebavljive ponaredke," je po zaprtju postavitve komentiral za Telegraph.

Iz Doževe palače so po elektronski pošti sporočili, da so, kot je ugotovilo genovsko tožilstvo, "oškodovana stran". Zato bodo, kot njihovo izjavo za javnost povzema portal Art Newspaper, zahtevali povračilo stroškov za povzročeno škodo.

Organizatorji prepričani o avtentičnosti del

Policija trenutno preiskuje tri ljudi, med drugim Massima Vitta Zelmana, predsednika družbe Mondo Mostre Skira, ki je organizirala razstavo. "Zelman je eden od osumljencev, vendar pa zadeve ne želi komentirati predvsem zato, ker so poročanja italijanskih medijev o preiskavi, ki še ni končana, zgolj govorice," je dejal njegov predstavnik.

Policija preiskuje tudi ameriškega trgovca z umetninami Josepha Guttmanna, ki naj bi za razstavo posodil nekaj ponarejenih del. Kot je dejal za Art Newspaper, je prepričan o avtentičnosti del, kar potrjujejo predhodni certifikati, znanstvene analize in to, da so bile slike vključene na pomembne razstave in publikacije. "Kolikor vemo, preiskava o slikah še vedno poteka. Dokler se ne konča, tega ne moremo komentirati. Veselimo se, da se stvari pride do dna, da bomo lahko dela vrnili njihovim lastnikom."

Tretji osumljenec je kustos razstave Rudy Chiappini, ki je za italijanski časopis Il Messaggero dejal, da se je sam opiral na obstoječe informacije. "Treba bo k viru, k tistemu, ki je prvi atribuiral dela." Glede novih spoznanj o okvirjih slik pa pravi, da so neumnost.

V Londonu nimajo razloga za skrb

Modiglianija, prezgodaj umrlega italijanskega slikarja, ki je na začetku 20. stoletja v Parizu ustvaril številne portrete s prepoznavnimi mandljastimi očimi, trenutno predstavljajo tudi v londonski galeriji Tate Modern. Kot tam zatrjujejo, so bili pri izboru del izredno previdni in na razstavo so vključili samo tista, ki jih Modiglianiju pripisuje ključno referenčno delo, katalog Ambrogia Ceronija iz leta 1972. Zato so po besedah ene od kustosinj razstave Nancy Ireson prepričani, da nimajo razloga za skrb.

Modigliani, ki ga je tuberkuloza iz tedaj živahnega pariškega likovnega prizorišča odtegnila pri komaj 35 letih, je danes med bolj iskanimi imeni na dražbah. Leta 2015 so v New Yorku njegov akt z naslovom Nu Couché (1917–1918) prodali za 170,4 milijona evrov, kar je bila rekordna cena za umetnikovo delo.

Ob stoletnici umetnikove smrti

V prihodnjih letih bo še nekaj priložnosti za ogled Modiglianijevih slik. V letu 2020, ko bo minilo sto let od umetnikove smrti, bodo odprli razstavo njegovih del v Fundaciji Barnes v Philadephii. Razstava v Londonu bo na ogled do 2. aprila, do 4. februarja pa slikarja in kiparja predstavljajo tudi v judovskem muzeju v New Yorku.

M. K.