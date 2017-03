Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Thomas P. Campbell z Michelle Obama leta 2014. Foto: AP Nobena skrivnost ni, da je kultni "The Met" v hudi finančni stiski: lani so bili prisiljeni odpustiti 34 zaposlenih, kar je prispevalo k ne ravno prijaznemu delovnemu okolju. Kuratorji imajo navodila, da morajo varčevati pri nakupih umetnosti. The New York Times v svoji reportaži sklepa, da je muzej Campbella odslovil, da bi se tako lažje lotili sanacije trenutne situacije. Foto: Reuters Sorodne novice Metropolitanski muzej odkupil knjige slovenskih umetnikov Še nikoli toliko ljudi v "Metu" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Previsok let stopil krila direktorju Metropolitanskega muzeja

Thomas P. Campbell zaradi kritik odstopa

1. marec 2017 ob 16:13

New York - MMC RTV SLO

Direktor newyorškega Metropolitanskega muzeja Thomas P. Campbell je po osmih letih nenadoma napovedal svoj odstop, ki bo v veljavo stopil junija. S položaja odhaja zaradi poplave kritik, ki so se nanj usule zaradi visokoletečih načrtov za muzej.

Campbellovo vodenje je vključevalo preveč ambicioznih načrtov, ki so muzej pahnili v rdeče številke.

Mesto direktorja je 54-letni Britanec nastopil pred osmimi leti in pol. V muzeju je sicer zaposlen že 22 let, začel je kot kustos in strokovnjak za področje tapiserij.

Kljub dobremu obisku in številnim uspehom muzeja je bil Campbell tudi tarča številnih kritik na račun svojih ambicioznih in dragih načrtov. Med drugim so lani odprli prizidek k muzeju The Met Breuer, namenjen sodobni umetnosti. Obisk muzeja je poskočil na sedem milijonov obiskovalcev letno, kar je 40 odstotkov več kot leta 2009, ko je Campbell prevzel vodenje muzeja.

"The Met" je vrnil na prvi tir, a pri tem izgubljal denar

Obenem pa je muzej prav lani začel tudi z nižanjem stroškov in omejitvami pri zaposlovanju, saj naj bi predvideni primanjkljaj za leto 2016 znašal kar 23 milijonov dolarjev.

Campbell je v izjavi zapisal, da je ponosen na obisk, ki ni bil še nikoli v zgodovini muzeja tako visok in raznovrsten, poudaril pa je tudi, da se vračajo na stabilno finančno pot.

Časnik The New York Times je februarja objavil anonimno kritiko enega izmed zaposlenih v muzeju, ki je opozarjal, da je Campbell vse delal z veliko naglico in tekmoval z drugimi newyorškimi umetniškimi institucijami, namesto da bi spoštoval osnovno poslanstvo Metropolitanskega muzeja.

V upravi muzeja so se odločili, da bo začasni direktor muzeja, dokler ne najdejo zamenjave, Daniel Weiss, strokovnjak za področje križarskih vojn, ki je doslej vodil Haverford College v bližini Filadelfije.

A. J.