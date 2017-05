Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Projekt Mesto brez identitete je v javni prostor umeščen kot filmski objektiv. Foto: Mestna galerija Nova Gorica Sorodne novice Razstava Črke Bolgarije ob 25-letnici odnosov med Slovenijo in Bolgarijo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Projekt Mesto brez identitete v Mestni galeriji Nova Gorica

V javnem prostoru kot filmski objektiv

23. maj 2017 ob 21:43

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

V Mestni galeriji Nova Gorica so na zadnjem Soočenju v letošnji razstavni sezoni gostili najnovejši projekt umetniške skupine BridA Mesto brez identitete, v katerem problematizirajo zaščito posameznikove identitete.

Vsota najrazličnejših identitet namreč tvori skupno identiteto mesta, kjer ti posamezniki živijo. Identiteta posameznika pa se zaradi tehnologije in zakonodaje nenehno spreminja. Medtem ko tehnologija spreminja človekove navade in je hkrati tudi največji agregator identitet, zakonodaja v imenu zaščite posameznika in njegove zasebnosti brani javni prostor pred identiteto posameznika, so v Mestni galeriji Nova Gorica zapisali v povabilu na dogodek.

Projekt Mesto brez identitete je v javni prostor umeščen kot filmski objektiv, ki zajema točno to, kar mu zakonodaja dovoljuje in tehnologija omogoča. Na javnih prostorih se ne sme vzorčiti oseb z namenom objave, tehnologija pa nam omogoča, da vse osebne podatke umaknemo in skrijemo v realnem času.

S postopkom separacije tako hkrati dobimo podobo mesta brez identitete in digitalizirano bazo oseb oziroma delčka njihovih identitet. "Kakšno je razmerje med vrednotama, kaj pomenita, kako ju lahko uporabimo, ju lahko prodamo, imata dodano vrednost? Vsebujeta ti vrednoti umetniški potencial," se zato sprašujejo člani umetniške skupine BridA Sendi Mango, Jurij Pavlica in Tom Kerševan.

G. K.