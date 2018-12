"Razstava stoletja" v Ermitažu: velika retrospektiva Piera della Francesce, titana med titani

Razstava bo na ogled do 10. marca 2019

10. december 2018 ob 16:54

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO, STA

Direktor Ermitaža Mihail Pjotrovski je ob razstavi Piera della Francesce, ki so jo postavili ob 254-letnici muzeja, umetnika označil za "titana med titani", saj med italijanskimi renesančnimi umetniki zaseda zelo pomembno mesto, njegova dela pa so "redki dragulji".

Kot je še dejal, vsako njegovo delo predstavlja duhovno zmago, hkrati pa je tudi rezultat znanstvenih dognanj, o čemer pričajo tudi njegovi razstavljeni zapisi. Pjotrovski je postavitev označil za "razstavo stoletja".

Tudi štirje podpisani rokopisi

Prva velika ruska retrospektivna razstava del tega priznanega italijanskega slikarja (1416–1492) je na ogled v ruskem muzeju Ermitaž.

Razstava združuje največ umetnikovih del doslej, ob katerih bodo na ogled štirje podpisani rokopisi, tudi sloviti De prospettiva pingendi.

Monarh slikarstva

Razstava Monarh slikarstva, ki jo je kurirala Tatjana Kustodjeva, vključuje slike in freske iz šestih italijanskih muzejev in petih priznanih razstavišč iz drugih držav. Med njimi so upodobitve svetnikov Ludvika, Julijana in Mihaela, pariški Louvre je za postavitev posodil Portret Sigismonda Malateste, madridski Thyssen-Bornemisza pa Portret mladeniča.

Predstavnik umbrijske šole quattrocenta

Piero della Francesca je bil rojen leta 1416 v tedanji florentinski republiki, najverjetneje v kraju Borgo San Sepolcro. Zanesljivih podatkov o njegovem življenju je malo, znano pa je, da se je učil latinščine in književnosti. Bil je glavni predstavnik umbrijske šole quattrocenta, znan po trdnih in skrbno pretehtanih kompozicijah in za tisti čas že izpolnjeni perspektivi.

Uporabljal je svetle, razmeroma hladne barve, njegove figure pa imajo jasno izražene značaje, navaja Veliki svetovni biografski leksikon.

