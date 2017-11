Slovenski likovniki ovenčali svoje cehovske kolege

Podeljene so nagrade Salona 2017 ZDSLU

16. november 2017 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavna nagrada žirije Salona 2017 Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je šla v roke Narvike Bovcon in Aleša Vaupotiča, nagradi Salona 2017 ZDSLU pa sta prejela Marko Glavač in Gorazd Krnc.

Dobitnikom so nagrade podelili na odprtju Salona ZDSLU v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi. Salon, ki so ga iz tradicionalnega pomladanskega letos zamaknili v jesensko-zimski čas, sicer prinaša številne novosti iz sveta novomedijske in videoumetnosti.

Nagrajene srebrne stvaritve

Dela v srebru, ki nosijo naslov Citat, Blago, Jezero in Literarne avtorice, so Narviki Bovcon in Alešu Vaupotiču prinsela glavno nagrado. Komisija Salona 2017, ki so jo sestavljali Nicole Hewitt, Srečo Dragan in Janez Strehovec, je v utemeljitvi nagrade zapisala: "Transmutacija literarnih arhivov, ki izgublja tekste skozi čas, v delikatne artefakte z bazami podatkov krhkih povezav, ki vzdržujejo sledi z viri in postajajo fragmenti prihodnosti."

Povezovanje različnih disciplin

Delo (pra) DIH - (digi) NEOKRNJENOST, v katerem umetnik les jelke, smrekovo milo, kremo bele smreke, hojev med, hojev vosek, eterično olje jelke, nanocelulozo kombinira z digitalnim zvokom in sliko, je nagrado prineslo Marku Glavaču. Žirija, ki so jo sestavljali člani umetniških svetov ZDSLU-ja, pa je o njegovem delu zapisala: "Povezovanje umetnosti z znanostjo, kulturo in ekologijo".

Intermedijski preplet različnih praks

Delo Worth not knowing where Knowington is/Europe 2017, ki je intermedijski preplet slikarstva, grafike in videa, je prinselo lovoriko Gorazdu Krncu. Žirija v sestavi članov umetniških svetov ZDSLU je o njem zapisala: "Povezovanje čistega slikarstva z vizualnimi novomedijskimi posegi in prijemi."

Srečo Dragan, ki je tudi vodja projekta in selektor ter idejni vodja Salona ZDSLU 2017, je s svojo ekipo v Ljubljanski muzejski četrti na ogled postavil pravo parado novomedijskih umetnin in likovno vizualnih artefaktov. Med 90 prijavami na razpis sta z Janezom Strehovcem izbrala 27 projektov, pri katerih sodeluje 30 avtorjev, članov ZDSLU-ja. Salon ZDSLU 2017 bo na ogled do 25. februarja 2018.

P. G.