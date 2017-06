Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jennifer Higgie, sourednica ene najpomembnejših mednarodnih revij o sodobni umetnosti Frieze, pa je v članku o vrhuncih nacionalnih predstavitev v beneškem Arzenalu Obzornik 63 - Vlak senc opredelila kot globoko prepričljiv. Avtorica je v film Vlak senc vključila tudi posnetek, ki je nastal z mobilnim telefonom enega od beguncev, ko so lani potovali v podvozju vlaka na relaciji Beograd-Ljubljana. Foto: Moderna galerija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenski paviljon z beneškega bienala na turneji po domovini

Ob 17.30 v Slovenski Kinoteki

27. junij 2017 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Projekt Novicam se ne odpovemo!, s katerim se v slovenskem paviljonu na letošnjem Beneškem bienalu predstavljajo Nika Autor, Andreja Hribernik, Ciril Oberstar in Andrej Šprah, v teh dneh potuje po Sloveniji. Po Slovenj Gradcu, Mariboru in Komnu ga danes lahko ujamete v Slovenski kinoteki.

Projekt, s katerim je Slovenija zastopana na 57. mednarodni razstavi umetnosti v Benetkah, sestavljata 38-minutni eksperimentalni film Obzornik 63 in zbornik Novicam se ne odpovemo!.

Obzornik 63 je izraz družbene kritike, ki je lastna tudi sami formi anti-obzornika, in se osredotoča na koncept vlakov, potovanja ter iskanja sreče drugje. Film sledi smernicam obzorniške dejavnosti ter poizkuša umestiti in razumeti določeno podobo - drobec posnetka, z nekoč slavne železnice Beograd-Ljubljana, kjer begunci danes ne potujejo v vagonih, temveč med kolesjem vlakov. Obzornik 63 se poda v vizualno raziskovanje železnic, njihovega zgodovinskega, socialnega in političnega konteksta. Giblje se na meji med klasičnim informativnim in angažiranim anti-obzornikom ter esejističnim in eksperimentalnim filmom.



Zbornik Novicam se ne odpovemo! združuje tako strokovna besedila kot tudi literarne in vizualne elemente, osredotočene na analizo stanja na področju aktualne obzorniške dejavnosti in njenih ključnih žariščih, hkrati pa odpira tudi možnost refleksije določenih historičnih poudarkov, s katerimi aktualne pobude stopajo v dialog ali iz njih črpajo svoj ustvarjalni naboj. Poleg umetnice Nike Autor in kustosinje Andreje Hribernik sta ga uredila še Ciril Oberstar in Andrej Šprah.



Sklepno dejanje bo v Moderni galeriji

Serija predstavitev filma in zbornika po slovenskih galerijskih in drugih kulturnih institucijah se je začela 21. junija v Slovenj Gradcu. Sledil sta Maribor in Ivanji grad pri Komnu, po Ljubljani pa ju bodo predstavili v Kostanjevici na Krki, Piranu, Novi Gorici in Celju. Zadnja predstavitev je načrtovana decembra v Moderni galeriji, ki je tudi producentka projekta skupaj s Koroško galerijo likovnih umetnosti. Njegova komisarka je direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac.

Bienale vas čaka do konca novembra

Slovenija se na 57. mednarodnem umetnostnem bienalu v Benetkah, ki so ga odprli 13. maja, samostojno predstavlja v delu opuščenega arzenala, v katerem razstavljajo še Filipini, Čile, Indonezija, Malta, Hrvaška, Kosovo, Gruzija in Irska. Britanski časopis The Guardian je slovenski paviljon uvrstil med pet najboljših na letošnjem bienalu, ki bo trajal do 26. novembra.

