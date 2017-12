Slovenski projekt z Beneškega bienala z zadnjo projekcijo potuje v zbirko Moderne galerije

Zadnji ogled filma na "slovenski turneji"

19. december 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Umetnica Nika Autor in kustosinja Andreja Hribernik sta na letošnjem umetnostnem bienalu v Benetkah zastopali Slovenijo s projektom Novicam se ne odpovemo!, pri čemer je šlo za skupen projekt ljubljanske Moderne galerije in Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.

Film Obzornik 63 - Vlak senc, ki je osrednji del projekta, bo drevi v zavetju Moderne galerije doživel še zadnjo projekcijo na slovenskih tleh. Projekt, ki je bil izbran za slovensko predstavitev na 57. beneškem umetnostnem bienalu, vključuje torej tudi film, ki skozi tradicijo obzorniškega ter esejističnega, eksperimentalnega in angažiranega filma prevprašuje teme, kot so begunstvo, potovanja, sreča in vlak kot podoba, ki je bila tolikokrat predstavljena skozi filmsko zgodovino.

Pol ure trajajoči filmski kolaž in zbornik

Nika Autor je v filmu zlepila citate, pri čemer je večinoma uporabljala arhivske posnetke in posnetke iz filmov, mednje pa je vključila tudi nekajsekundni posnetek, nastal z mobilnim telefonom, ki ga je prejela od beguncev, ki so lani potovali v podvozju vlaka na relaciji Beograd-Ljubljana.

Film spremlja zbornik tekstov Novicam se ne odpovemo!, ki združuje tako strokovna besedila kot tudi literarne in vizualne elemente. V publikaciji, izdani v slovenski in angleški različici, 24 besedil domačih in tujih avtorjev sledi strukturi, ki je vpisana v formo obzornika. Zbornik sta poleg Nike Autor in Andreje Hribernik uredila še Ciril Oberstar in Andrej Šprah.

Mnoge besede hvale in projekcije po Evropi

Britanski časopis The Guardian je slovenski paviljon uvrstil med pet najboljših na letošnjem bienalu, projekt Autorjeve, ki je bil predstavljen v beneškem Arsenalu, pa je bil tudi v samih Benetkah deležen veliko pozornosti. Film Obzornik 63 - Vlak senc so pohvalili v mednarodnih revijah o sodobni umetnosti Frieze. Na lestvico desetih najzanimivejših je slovenski paviljon uvrstila tudi britanska spletna platforma a-n.

Film je dobil tudi več vabil - tako za sodelovanje pri razstavnih projektih kot tudi na filmskih festivalih. Na povabilo organizatorjev je bil uvrščen v tekmovalni program festivala dokumentarnega filma DoKufest v Prizrenu na Kosovu. Predstavili so ga na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu, gostoval je na skupinski razstavi Migrations of Fear v Plovdivu v Bolgariji. Predvajali so ga na Dunaju v sklopu programa The Open Space, ki si prizadeva za čezmejni dialog različnih umetniških praks s poudarkom na Vzhodni Evropi, bil je tudi del simpozija in serije projekcij z naslovom The politics of Truth v Brnu na Češkem.

Še na potovanje onkraj Evrope

Marca 2018 bo film na sporedu v letnem programu Mednarodnega filmskega festivala v Torontu, aprila 2018 pa bo celoten projekt del večje razstave na Dunaju, kjer bo predstavljen tudi širši pregled dela Obzorniške fronte, so sporočili iz Moderne galerije.

Naslednji Beneški bienale bo od 11. maja do 24. novembra 2019, kuriral pa ga bo Ralph Rugoff, direktor londonske galerije Hayward. Nekdanji umetnostni kritik, rojen v New Yorku, je znan po svojem interaktivnem in nekonvencionalnem pristopu k umetniškim razstavam.



Kuratorka letošnjega Beneškega bienala je bila Christine Macel iz pariškega Centra Pompidou, ki je v predstavitve sodobnih umetniških tokov z vsega sveta postavila umetnike, njihove sloge in prakse. Osrednja razstava Viva arte viva je v devetih paviljonih združila dela 120 umetnikov različnih slogov in praks iz 51 držav. Mednje je kustosinja uvrstila tudi tri slovenske predstavnike - kolektiv OHO, Marka Pogačnika in Vadima Fiškina. Ob tem se je več kot 80 držav predstavilo z nacionalnimi paviljoni.

Rekordno zanimanje za umetnost

Bienale si je v tem letu ogledalo rekordnih 615.000 obiskovalcev, 23.531 ljudi pa ga je obiskalo med otvoritvenimi dnevi. Glede na leto 2015 se je število obiskovalcev povečalo za 23 odstotkov, so sporočili z bienala. Na 57. bienalu v Benetkah se je Slovenija predstavljala od 10. maja do 26. novembra, še pred uradnim zaprtjem bienala pa je projekt začel gostovati po različnih slovenskih krajih. Nocojšnja predstavitev v Moderni galeriji ob 18. uri bo tako zadnja na "slovenski turneji".

P. G.