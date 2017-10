Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V svojem projektu za 32. grafični bienale se Alejandro Paz ukvarja z zaplatami odstranjene barve in analizo, ki razkriva plasti zgodovine, ki jih vsebuje tkivo zgradb, v katerih se nahajajo galerijski prostori Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC. Monroy, ki ga je navdihnila slovenska karnevalska figura kurenta, je začel uprizarjati vrsto kostumiranih reprezentacij mitičnih figur, ki so hkrati fokus in utelešenje teh ljudskih praznovanj. Z ukvarjanjem s slovensko zgodovino (Monroy je v svojo instalacijo vključil lesorez Franceta Miheliča iz leta 1955, ki upodablja kurenta) in v sodelovanju z izvajalci iz Studia za sodobni ples (Ljubljana) je Monroy ustvaril atmosfersko video instalacijo primerjalnih, nenavadno samotnih in skrivnostnih obredov, ki se uprizarjajo po mestu ponoči. Foto: MGLC / Jaka Babnik Sorodne novice Velika nagrada brumen za izvirne plakate Koordinate zvoka Med najboljših deset Grafičnega bienala in z Babnikovim pogledom na "top lokacije" Grafični bienale v Ljubljani: brezsrediščno o kriteriju rojstva Dodaj v

Velika nagrada grafičnega bienala gvatemalskemu umetniku Alejandru Pazu

Glavni nagradi potujeta v Gvatemalo in Kolumbijo

28. oktober 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gvatemalski umetnik Alejandro Paz je dobitnik velike nagrade 32. grafičnega bienala. Prejel jo je za delo Podkožno, ustvarjeno prav za bienale.

Nagrado za raziskovalno rezidenco pa je prejel kolumbijski umetnik Carlos Monroy za delo Bafomet. Edino inkarnirano rojstvo, prav tako narejeno za bienale. Bienale, ki so ga podaljšali, bo odprt še do 5. novembra.

Dobitnika je izbrala žirija, ki so jo sestavljali umetniška direktorica galerije Tate St Ives Anne Barlow, umetnika Mike Cooter in Maruša Sagadin ter direktorica Istanbulskega bienala Bige Örer, so sporočili iz Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC).

Tetovaže gvatemalskih zapornikov kot razmislek o identiteti

Kot je zapisala žirija, se Alejandro Paz v svojem projektu ukvarja z zaplatami odstranjene barve in analizo, ki razkriva plasti zgodovine, ki jih vsebuje tkivo zgradb, v katerih se nahajajo galerijski prostori MGLC. Pazovi subtilni posegi te fragmente prekrivajo z delnimi podobami tetovirane kože gvatemalskih zapornikov - ki same po sebi pomenijo kompleksno beleženje razredne pripadnosti, družbenega statusa in pripadnosti tolpam, ki ga prikriva arhitektura državne oblasti.

"S prepričljivim ravnovesjem med grafičnimi fotografskimi podobami in poetičnim oživljanjem beleženja zgodovine, nabrane v plasteh kože tako arhitekturnih kakor tudi fizičnih teles, je Pazovo delo za 32. grafični bienale silovit premislek o prepletenosti družbenih, arhitekturnih in političnih dejavnikov, ki konstituirajo individualno in kolektivno identiteto," je o nagrajencu dodala žirija. Izbrala ga je zaradi moči omenjenega dela znotraj umetnikove širše prakse, ki zajema umetnost in arhitekturo, performans in instalacije.

Kurent navdahnil kolumbijskega umetnika

O Carlosu Monroyju, dobitniku nagrade za raziskovalno rezidenco, pa je žirija zapisala, da je njegovo delo za letošnji bienale "presunljivo uprizorilo in prekrilo vrsto ljudskih pripovedk o preporodu in regeneraciji v naravi". Monroy, ki ga je navdihnila slovenska karnevalska figura kurenta, je začel uprizarjati vrsto kostumiranih reprezentacij mitičnih figur, ki so hkrati fokus in utelešenje teh ljudskih praznovanj.

Z ukvarjanjem s slovensko zgodovino - v svojo instalacijo je vključil lesorez Franceta Miheliča iz leta 1955, ki upodablja kurenta - in v sodelovanju z izvajalci iz Studia za sodobni ples iz Ljubljane je ustvaril atmosfersko video instalacijo primerjalnih, nenavadno samotnih in skrivnostnih obredov, ki se uprizarjajo po mestu ponoči. "Z uporabo telesa kot političnega in estetskega orodja Monroyjevo delo zastavlja zanimiva vprašanja o uprizarjanju ritualov v različnih kulturah," piše v utemeljitvi. Žirija je zaradi umetnikovega raziskovanja prepričana, da bi mu nadaljnje raziskovanje in ukvarjanje z Ljubljano, ki ga omogočata nagrada in rezidenca, več kot koristilo.

Bienale lahko ujamete še dober teden dni

Letošnji grafični bienale, naslovljen Kriterij rojstva, je v sodelovanju in koprodukciji s številnimi partnerji ponudil obsežen sklop razstav in dogodkov. Izbor umetnikov za osrednjo bienalsko razstavo, ki je na ogled v MGLC in prenovljeni stavbi Švicarije, so tokrat prepustili umetnikom. Tako so bili zmagovalci zadnjih petih bienalov povabljeni, naj predlagajo po enega umetnika, ki bo sodeloval, ti pa naslednjih pet umetnikov in tako dalje. Proces je obsegal več krogov, končni rezultat je okoli 30 sodelujočih umetnikov. Izhodišče je bila pesem Kriterij rojstva modernističnega avtorja iz 20. stoletja Jurija Detele.

Bienale je podaljšan do 5. novembra, prav danes pa nanj vabijo z dnevom odprtih vrat.

