Zbirka Berlin-Klondyke: ko se ne zbira umetnin, temveč umetnike

Odprtje razstave v mariborskem UGM Studiu

3. marec 2017 ob 14:56

Maribor - MMC RTV SLO/STA

"Berlin-Klondyke je poklon srečanjem, druženjem, izmenjavi in vsem nevidnim nitim, ki jih med ljudmi plete umetniška dejavnost. Vsako razstavljeno delo je avtonomno in hkrati suvenir - utelešen nosilec spomina na tisti čas, ko so se križale poti avtorja ali avtorice in Reinalda ter Daniele," beremo o razstavi Berlin-Klondyke, ki bo na ogled v UGM Studiu.

V Mariboru se namreč obeta odprtje razstave izbranih del iz zbirke Berlin-Klondyke, ki združuje več kot 120 umetnikov z vsega sveta po izboru Reinalda Nohala in Daniele von Arnim. Izhodišče zbirke je dvojno življenje obeh kustosov med kozmopolitskim Berlinom in divjim severom ozemlja Jukon v Kanadi.

V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) izpostavljajo, da Reinald Nohal in Daniela von Arnim ne zbirata umetnin, temveč zbirata umetnike. Postavitev tako predstavlja izbor iz njune zbirke Berlin-Klondyke, ki združuje umetnike, ki med drugim prihajajo iz Kolumbije, Gruzije, Avstralije, ZDA, Kanade, Južne Evrope in Skandinavije.

Nabor umetnikov po abecednem vrstnem redu: Rikke Aamann, Axel Anklam, Thomas Arnolds, Unni Askeland, Herbert Basilewski, Alexandra Baumgartner, Olivia Berckemeyer, Michael Biber, Armin Boehm, Emmanuel Bornstein, Fritz Bornstück, Madeleine Boschan, Clara Brörmann, Günter Brus, Patricia Bucher, Joanna Buchowska, Jessica Buhlmann, Peter Chevalier, Stefan Draschan, Thomas Draschan, Sven Drühl, Emanuel Eckl, Christian Eisenberger, Haddasah Emmerich, Carola Ernst, Wolfgang Flad, Tine Furler, Andrew Gilbert, Joao Gomes Gago, Gotscha Gozalishvili, Christian Grillitsch, Axel Heil, Thomas Helbig, Secundino Hernandez, Matthias Hesselbacher, Andreas Höhne, Andy Hope 1930, Thomas Hornemann, Franziska Hufnagel, Marcel Hüppauff, Kahee Jeong, Klaus Jörres, Isabel Kerkermeier, Kanta Kimura, Henning Kles, Peter K. Koch, Peter Krauskopf, Ludwig Kreutzer, Henry Lee, Robert Lucander, René Luckhardt, Nikolai Makarov, Stefan Mannel, Otto Mecky, Jonathan Meese, Dieter Meier, Jan Muche, Martin Neumaier, Rainer Neumeier, Reinald Nohal, Jurgen Ostarhild, Aribert von Ostrowski, Lea Asja Pagenkemper, Stamati Papazoglou, Manfred Peckl, Hans Petri, Katrin Plavcak, Kerstin Podbiel, Luisa Pohlmann, David Quadrini, Pat Rosenmeier, Dieter Roth, Yvoone Roth, Katrin Rother, Christoph Ruckhäberle, Benja Sachau, Adam Saks, Martin Schmid, Gunna Schmidt, Hank Schmidt in der Beek, Thomas Schroeren, Fabian Schubert, Leon Schultze, Phillip Schwalb, Markus Selg, Bettina Sellmann, Marcus Sendlinger, Judith Sönnicken, Jonny Star, Zsu Szabo, Agnieszka Szostek, Willi Tomes, Klaus-Martin Treder, Daniela Trixl, Henry Vincent, Felix Weber, Hans Weigand, Caroline Weihrauch, Bettina Weiß, Claudio Wichert, Thomas Winkler, Wolf Wondratschek, Dominic Wood, Ulrich Wulff, Philipp Zaiser, Ralf Ziervogel in Thomas Zipp.



Skupni imenovalec: nekaj časa prebiti v Berlinu

Umetnikom je skupno, da so vsaj nekaj časa živeli v Berlinu. Nekateri so se v letih od 1995 udeležili rezidence v Dawson Cityju v kanadski regiji Klondike, kjer je bila organizirana tudi prva razstava, drugi pa so se potujoči razstavi pridružili ob njenih postankih v Los Angelesu, nemških Pfaffenhofnu, Leipzigu in Berlinu ter avstrijskem Gmundnu. Značaj zbirke je ekscentričen, kot sta ekscentrična karakterja simboličnih lastnikov - uradno lastniki del ostajajo avtorji, navajajo v UGM-u.

Reinald Nohal, izvorno z Dunaja in po izobrazbi arhitekt, je bil dolgoletni lastnik znanih berlinskih restavracij Exil in Paris Bar. V kanadskem Dawson Cityju je sam zasnoval in zgradil Dawson City Bunkhouse Hotel. Zasnoval in izdelal je tudi postaji podzemne železnice na grškem otoku Siros in v Dawson Cityju, ki sta del Imaginarnega svetovnega metro sistema (Imaginary World Wide Subway System) nemškega umetnika Martina Kippenbergerja. Daniela von Arnim ima galerijsko ozadje, kasneje pa je delala kot asistentka direktorja produkcijske hiše Music-Delight in kot producentka.

Odprtje razstave Berlin-Klondyke v UGM Studiu, ki bo na ogled do 1. aprila, bo drevi ob 19. uri.

P. G.