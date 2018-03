Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tekmovalci bodo tekli ob reki Krki. Foto: BoBo Dodaj v

Novo mesto v Štukljevem letu dobiva svoj polmaraton

Tekmovalci bodo za nagrado dobili steklenico cvička

5. marec 2018 ob 19:46

Novo mesto - MMC RTV SLO

Letos mineva 120 let od rojstva olimpionika Leona Štuklja. V njegovem rojstnem Novem mestu so razglasili Štukljevo leto, v katerem bodo pripravili niz prireditev, med njimi bo tudi polmaraton.

Tekači se nanjo že pripravljajo. Z novomeškim maratonom se bo dolenjska prestolnica uvrstila na športno-turistični zemljevid. V rokah različni pokali, miza, polna medalj z vsega sveta. "Radenci, Ljubljana, New York, Torino, Berlin, Barcelona," našteva Primož Kobe, pobudnik novomeškega polmaratona. Vsa odličja so novomeškemu športniku prinesle - noge! Pred osmimi leti je zmagal na ljubljanskem maratonu in postavil rekord, ki še vedno velja. V njem je tlela želja, da bi Novo mesto dobilo podobno prireditev. Priložnost bo letos, ko je v spomin na olimpionika Leona Štuklja mesto ob Krki razglasilo Štukljevo leto.

Cilj je promocija športa, velika prireditev bo 21-kilometrski polmaraton. Proga je izbrana. "Dejansko je bilo to, da smo dolga leta videli avtocestna priljučka kot oviro, a danes se izkazuje, da je lahko to tudi priložnost," pravi župan Novega mesta Gregor Macedoni.

Organizatorji so napovedali, da bo vsak udeleženec dobil malce nenavadno darilo. "Prepričan sem, da bo vsak tekač na koncu z veseljem odnesel s seboj steklenico cvička. Cviček je del naše identitete, tako kot imajo v Franciji bordojca, imajo tudi maraton v mestu Bordeaux," pravi direktor zavoda Novo mesto Marjan Hribar.

Novomeški polmaraton bo na vrsti čez dobrega pol leta, zadnji konec tedna v septembru. Zakaj so pohiteli z napovedjo? "Tekač se nikoli ne ustavi. Imamo pa tudi tiste, ki so malo manj v teku, in imajo še dovolj časa do jeseni, da se dobro pripravijo," še pravi Kobe.

Petra Držaj, TV Slovenija