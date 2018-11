Župan Sajovic: Cesta v Jelendol je odprta za interventne prevoze

Sanacija poškodovane ceste se nadaljuje

10. november 2018 ob 14:15,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 18:08

Tržič - MMC RTV SLO, STA

Cesta v Jelendol je na željo domačinov odprta za interventne prevoze, je za MMC povedal župan Tržiča Borut Sajovic. Predtem je bilo odprtje ceste predvideno šele v ponedeljek zvečer.

Župan Tržiča Borut Sajovic je popoldne prek družbenega omrežja Facebook sporočil, da bo odprt dostop do vasi Jelendol in Dolina po južni strani. Sanacija poškodovanega po ujmi se nadaljuje, je sporočil. Sanacijska dela naj bi potekala še nekaj let, cesta pa ne bo asfaltirana še dve ali tri leta.

"V skladu z željo 187 krajanov Jelendola in Doline in v skladu s sklepi sestanka, ki smo jih v sredo sprejeli s krajani omenjenih vasi, je bila danes izpolnjena njihova želja in velika potreba. Iskrena zahvala domačinom za potrpljenje in medsebojno pomoč, gradbincem pa za hitro in dobro opravljeno delo. Interventni dostop je namenjen domačinom, da bodo lahko šli v službo in v šolo. A stanje na cesti, ki jo je katastrofalno poškodovalo minulo neurje, še ni tako, da bi omogočalo vožnjo z normalno hitrostjo ali turistični obisk ter ogled krajev," so v sporočilu povzeli izjavo župana Sajovica.

Poveljnik tržiške civilne zaščite Drago Zadnikar je še v soboto dopoldne dejal, da sanacijska dela še niso končana, da cesta ostaja zaprta za ves promet in da bo z določenimi omejitvami odprta v ponedeljek zvečer.

Minister obiskal Belco

Minister za okolje in prostor Jure Leben je, kot je poročal STA, obiskal vas Belca v občini Kranjska Gora, ki jo je hudo prizadela nedavna ujma. Zaradi obilnih padavin se je sprožil plaz, ki je zasul žago in malo hidroelektrarno, zato so morali evakuirati 36 prebivalcev. Sanacijo so lahko začeli že dan pozneje, ko so se lotili čiščenja in poglabljanja struge potoka Belca.

Hiše v spodnjem delu Belce so bile zaradi hitrega odziva rešene. Tamkajšnji gradbeniki so namreč s svojimi stroji pomagali navoziti skale za varovalni nasip in tako preusmerili vodni tok.

Minister Leben je s kranjskogorskim županom Janezom Hrovatom tudi podpisal pogodbo za prvih 75.000 evrov pomoči občini, ki jih je zagotovilo ministrstvo.

Ministrstvo za okolje in prostor ponovno v Belci. Viden je #napredek popravil, intervencijski ukrepi so v teku od prvega dne po ujmi. Z županom Kranjske Gore bova kasneje podpisala pogodbo za prvih 75.000 eurov pomoči Občini. Sredstva smo zagotovili na MOP. #rešitve #ZAokolje pic.twitter.com/7Cf9Yoa5BZ — Jure Leben (@JureLeben) November 10, 2018

G. C.