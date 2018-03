Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zapletov glede končne potrditve ministrstva ne pričakujejo, saj je prav Stanislav Rijavec (na fotografiji) v svetu zavoda predstavnik zdravstvenega resorja. Foto: Reuters Sorodne novice Vprašanj, povezanih z umikom Fikfakove, je več kot odgovorov Dodaj v

Novogoriško splošno bolnišnico bo vodil Stanislav Rijavec

Dozdajšnja direktorica Nataša Fikfak je januarja odstopila iz osebnih razlogov

20. marec 2018 ob 15:11

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Novogoriško splošno bolnišnico Franca Derganca bo prihodnja štiri leta vodil nov poslovni direktor. Svet zavoda je imenoval 52-letnega Stanislava Rijavca, ki prihaja iz zavarovalniških krogov in je tudi član sveta te osrednje javne zdravstvene ustanove na severnem Primorskem.

Svet šempetrske bolnišnice je izbiral med štirimi kandidati, ki so svoje programe in usmeritve predstavili tudi na sami seji. Svetnike je najbolj prepričal njihov dozdajšnji kolega, na tokratni seji ni odločal, po izobrazbi strojnik in ekonomist Stanislav Rijavec, sicer direktor Zavarovalnice Sava v Postojni. In kaj je po besedah predsednice sveta zavoda Anite Manfreda odločilo? "Vizija, program in želja, da bolnišnica ostane regijska bolnišnica, da napreduje, da začnemo s pozitivnimi zgodbami. Njegov program je bil zelo dober."

Novi direktor šempetrske bolnišnice pred mikrofon ni želel, saj čaka še na potrditev pristojnega ministrstva, poudarek pa bo dal sanacijskim ukrepom. Ti naj bi bili skupaj s finančnim načrtom pripravljeni do 16. aprila, pravi strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler, o ugotovljenih težavah bolnišnice pa dodaja: "V glavnem so krivice na področju financiranja naših zdravstvenih programov. Za leto 2018 je v splošnem dogovoru, ki smo ga tudi že dobili, upoštevana petodstotna rast cene zdravstvenih storitev, vendar to ne zadošča za pokritje tekočega poslovanja."

Šempetrska bolnišnica je lansko izgubo pokrila s finančno injekcijo države v znesku sedmih milijonov evrov, poleg že kar kronične izgube pa jo pestita še aferi zaradi smejalnega plina in preplačanih kolčnih protez.

Valter Pregelj, Radio Koper