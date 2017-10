Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cesta bo ves čas gradnje prevozna, zapora pasov bo izmenična. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Na prelazu Preval na Gori... Dodaj v

S krožiščem lažje do Svete gore

Projekt bo stal milijon evrov in pol

30. oktober 2017 ob 21:44

Ravnica - MMC RTV SLO

Na prelazu Preval na Goriškem so po letih prizadevanj vendarle začeli graditi krožišče. Tako se bo izboljšala povezava Trnovske in Banjške planote z dolino, lažji pa bo tudi dostop do priljubljene Svete gore.

Gradnja krožišča na prelazu Preval je del večletnega projekta obnove in posodobitve cest na Trnovsko-Banjški planoti. Gre za območje, ki je bilo dolgo časa zapostavljeno, v zadnjih letih pa so prizadevanja domačinov vendarle obrodila nekaj sadov.

"Začelo se je 2014, ko smo začeli s prvo fazo gradnje ceste, potem je država prisluhnila našim projektom in željam, tako da smo nadaljevali drugo fazo širjenja ceste proti Ravnici, nadaljevala se je tretja faza, ko so razširili nasip pred Ravnico, ker je bila ožina, in sedaj je končno tudi to krožišče dobilo svoje dimenzije," pravi predsednik sveta KS Ravnica Aleš Dugolin.

Na tem območju naj bi torej do konca junija zraslo štirikrako enopasovno krožišče z zunanjim premerom okoli 28 metrov. Nanj se bodo priključile ceste proti Solkanu, Ravnici, Grgarju in Sveti Gori. "Za razvoj gospodarstva in turizma je nedvomno najbolj pomembna infrastruktura in dostop. Planota je bila dolga leta zapostavljena tudi od občine, zdaj pa smo od države dobili posluh in se zahvaljujem tu vsem, ki so prisluhnili temu projektu," pravi domačin in podjetnik Oton Filipič.

Naložba bo stala nekaj več kot poldrugi milijon evrov. V času gradnje bo cesta ves čas prevozna, bodo pa na njej polovične zapore.

Ksenija Černuta, TV Slovenija