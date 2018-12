Promet po Celovški cesti pri križišču z Drenikovo ulico bo do predvidoma sobote potekal le po enem pasu v vsako smer. Foto: BoBo Sorodne novice Del Drenikove ulice v Ljubljani zaprt do 1. decembra Dodaj v

Celovška cesta bo deloma zaprta do sobote

Prenova Drenikove ulice med križiščema s Celovško cesto in Verovškovo ulico

6. december 2018 ob 08:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi rekonstrukcije cestišča in obnove vročevoda je v Ljubljani delno zaprta Celovška cesta pri križišču z Drenikovo ulico. Promet bo do predvidoma sobote potekal le po enem pasu v vsako smer.

Zaradi zagotavljanja večje pretočnosti križišča vozniki, ki bodo prihajali iz smeri centra, ne bodo mogli zaviti na ulico Na Jami. Obvoz bo mogoč po Šišenski in Vodnikovi cesti, so zapisali v mestni občini Ljubljana (MOL).

Do zapore prihaja v okviru projekta preureditve Drenikove ulice med križiščema s Celovško cesto in Verovškovo ulico, ki je stekla 18. oktobra.

Ureditev Drenikove ulice na odseku, kjer trenutno ni površin za kolesarje, med drugim predvideva dvignjen prostor za kolesarje in pešce. Po koncu preureditve bodo razširjeni pločniki, tako da bo na njih več prostora za pešce in kolesarje, ki si bodo po prenovi delili skupno površino. Vozni pasovi pa bodo nekoliko ožji.

Poleg prenove ulice ter ureditve površin za kolesarje in pešce Energetika Ljubljana izvaja tudi prenovo plinovodnega in vročevodnega omrežja med Maurerjevo ulico in Celovško cesto.

Dela naj bi bila po prvotnih načrtih zaključena do 10. decembra, izvaja jih družba Prenova-gradbenik, vrednost vseh del je skoraj 2,7 milijona evrov brez DDV.

