Do 15. septembra v Ljubljani popolna zapora dela Prešernove ceste

Zaprt bo odsek med Erjavčevo in Šubičevo ulico

1. avgust 2018 ob 18:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od 2. avgusta do predvidoma 15. septembra bo na odseku med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto popolnoma zaprta Prešernova cesta, linije 14, 18 in 18 L Ljubljanskega potniškega prometa bodo imele obvoz.

Obvoz za osebna vozila bo potekal po Šubičevi ulici, Slovenski cesti in Aškerčevi cesti oz. po Bleiweisovi cesti in Šubičevi ulici. Linije LPP 14, 18 in 18L pa bodo vozile po obvozni trasi po Prešernovi, Aškerčevi in Slovenski cesti. Avtobusno postajališče Cankarjev dom bo tačas ukinjeno, avtobusi LPP pa bodo ustavljali na začasnem postajališču južneje na Prešernovi cesti.

"Za popolno zaporo smo se odločili zato, da bodo dela lahko končana v najkrajšem možnem času," so pojasnili na Mestni občini Ljubljana. Na Prešernovi cesti bodo obnovili vodovodno omrežje, ki je ponekod staro tudi do 200 let. Obnovili bodo tudi kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo in voziščno konstrukcijo, oba pločnika ter kolesarske steze. V vseh križiščih s Prešernovo, na odseku med Cankarjevo cesto in Trgom mladinskih delovnih brigad, bodo uredili taktilne oznake za vodenje slepih in slabovidnih, so še pojasnili na MOL-u.

