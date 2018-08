Ljubljanski avtobusi znova vozijo po Slovenski cesti

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Promet po prenovljeni Slovenski cesti je vnovič stekel v nedeljo opoldne, so sporočili iz MOL-a. Foto: BoBo Sorodne novice Foto: Zaradi prenove cest je Ljubljana postala veliko gradbišče Dodaj v

26. avgust 2018 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gradbena dela na Slovenski cesti v Ljubljani so končana in po njej je spet stekel promet, ki bo potekal skladno z obstoječo prometno signalizacijo. Avtobusi po Slovenski cesti vozijo brez obvozov.

Na ljubljanski občini (MOL) so pojasnili, da zaradi slabega vremena v minulih dneh prenovitvenih del na nekaterih območjih niso mogli zaključiti. Za promet tako ostajajo zaprte Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica, Tavčarjeva ulica na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto ter Miklošičeva cesta v križišču z Dalmatinovo ulico. Predvidoma jih bodo odprli v sredo, Karlovško cesto in predor pod gradom pa predvidoma že v torek.

Največja zapora je na Gosposvetski cesti, ki so jo sprva nameravali odpreti že konec julija, a so se nato odločili odprtje prestaviti na konec avgusta ter ga združiti z odprtjem Dalmatinove ulice. Vozišče na Gosposvetski cesti je že končano in opremljeno z vso predpisano prometno opremo ter signalizacijo. Do sredine septembra je zaradi prenove vozišča popolnoma zaprta tudi Prešernova cesta med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto.

G. C.