Nov zaplet glede bežigrajskega stadiona: več pritožb na soglasje Arsa

Nerešeno ostaja tudi vprašanje zemljišč

26. maj 2017 ob 10:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na okoljevarstveno soglasje za projekt Bežigrajski športni park je bilo vloženih več pritožb, med drugim tudi z državnega pravobranilstva, kjer so pritožbo vložili v "javnem interesu".

Na državnem pravobranilstvu so za časopis Delo povedali, da so pritožbo na okoljevarstveno soglasje za projekt bežigrajskega stadiona, ki ga je agencija za okolje izdala aprila, vložili "v javnem interesu na podlagi pozivov in pobude civilnih organizacij in posameznikov", pri čemer soglasje izpodbijajo zaradi dveh spornih točk. Kot navajajo, je bilo ugotovljeno, da nekaterih zemljišč, ki so navedena v izreku izpodbijanega soglasja, v zemljiški knjigi ni. Te parcele so bile po pisanju časopisa izbrisane v letih 2012 in 2014, namesto njih pa vpisane druge.

Poleg tega soglasje ne upošteva pogojev in omejitev, ki jih določa odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena. "V izpodbijanem okoljevarstvenem soglasju so v celoti spregledane omejitve in pogoji, s katerimi je predmetni kulturni spomenik varovan pred nedovoljenimi posegi," so za Delo vložitev pritožbe pojasnili na pravobranilstvu.

Pritožbe vlagajo tudi sosedi

Do začetka tedna so na Arsu prejeli pritožbo enega od sosedov, Petra Rondaija, ki ima status stranskega udeleženca v postopku, in državnega pravobranilstva, ki jo je vložil pravobranilec Rajko Kotnik. Pritožbo je napovedala še Karmen Stariha, prav tako soseda iz Fondovih blokov in stranska udeleženka v postopku. Na Arsu so za Delo pojasnili, da bodo po izteku roka za pritožbe vse pritožbe poslali v izjasnitev investitorju, BŠP-ju, nato pa dokumentacijo odstopili ministrstvu za okolje in prostor.

O pritožbah bo odločalo ministrstvo za okolje in prostor kot drugostopenjski organ. Če bo zavrnilo pritožbe stranskih udeležencev in pravobranilstva, bo prvič po več kot šestih letih, kolikor traja postopek na Arsu, okoljevarstveno soglasje za BŠP pravnomočno. Stranskim udeležencem bo sicer še ostala možnost upravnega spora. Če bo ministrstvo pritožbam ugodilo, bo zadevo najverjetneje vrnilo v odločanje na Arso.

Pečečnik: Vsi izveste hitreje in več kot mi, ki smo v postopku

Glavni investitor in direktor BŠP-ja Joc Pečečnik – poleg Pečečnika sta lastnika družbe BŠP še Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije – je na vprašanje Dela, kako komentira vključitev pravobranilstva v postopek, odgovoril, da "žal v tej državici vsi izveste hitreje in več kot mi, ki smo v postopku".

Še vedno nerešeno vprašanje zemljišč

A tudi če bo okoljevarstveno soglasje postalo pravnomočno, še vedno ostaja nerešeno vprašanje lastništva vseh zemljišč, ki so zajeta v predvideno gradnjo. Na sodišču namreč še vedno poteka postopek glede zemljišča ob Fondovih blokih, ki ga je mestna občina Ljubljana vložila v projekt. Sodišče naj bi v postopku, ki poteka že od leta 2009, odločilo, ali je zemljišče res njena last ali pa gre za pripadajoče zemljišče Fondovih blokov.

Kot so za Delo pojasnili na okrajnem sodišču, kjer postopek poteka, so vanj vključeni vsi etažni lastniki celotne soseske Fondovi bloki, ki vključuje 11 stavb. Pojasnili so, da zadevo že vseskozi obravnavajo kot prednostno. Dodali so, da je zadeva obsežna in kompleksna, zato je nemogoče napovedati, kdaj bo zaključena.

