Kaj se bo zgodilo z razvpitimi mariborskimi radarji?

23. september 2017 ob 14:44

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Dobra štiri leta po tem, ko so ugasnili, radarji še vedno stojijo ob cestah in križiščih. Kdaj bodo torej odstranjeni?

Spomnimo, da je mariborska občina s podjetjem Iskra Sistemi preteklo zimo sklenila sodno poravnavo glede razvpitih radarjev, s katero je radarje dobila v trajno last, hkrati pa tudi opremo za prenovo mariborskih semaforskih sistemov v vrednosti 2,5 milijona evrov. Župan Andrej Fištravec je takrat izjavil, da bodo radarje odstranili in jih v študijske namene podarili mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Direktor mariborske mestne uprave Simon Štrancar je povedal, da so prejeli kar nekaj prošenj za to, da bi radarje podarili, ob tem pa je poudaril: "Ta oprema bo ostala v občinski lasti." Radarji bodo tako odstranjeni predvidoma prihodnje leto, je še povedal Štrancar. "Zdaj smo skupaj s fakulteto za elektrotehniko v prijavi projektov v okviru akcije Pametna mesta, kjer raziskovalci v okviru te akcije umeščajo radarje v nov izobraževalni model," je pojasnil.

In dodal, da bodo radarji vložek občine v projekt, in ko bo ta končan, bodo v neki obliki na voljo meščanom. "Želimo si nekega opozorilnega sistema, ki bi morebiti povezal radarje s sistemom semaforjev, kar bi omogočilo večjo pretočnost. Kaznovalni sistem pa vsekakor odpade," je nadaljeval Štrancar.

Sicer pa je vprašanje tudi, kaj se dogaja z opremo za posodobitev semaforskih sistemov v vrednosti 2,5 milijona evrov, ki jo je občina prejela ob poravnavi z Iskro. "Ta oprema se že umešča, saj smo jo v letošnjem letu že lep del umestili, to pa bo trajalo še prihodnja tri leta," je pojasnil direktor mariborske mestne uprave Simon Štrancar in dodal, da opremo v okviru koncesije namešča komunalno podjetje Nigrad.

G. K., Nataša Rižnar, Radio Slovenija