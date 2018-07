Zaradi nujne sanacije brežin popolna zapora ceste med Godovičem in Idrijo

Sanacija potrebna zaradi padajočega kamenja

23. julij 2018 ob 09:54

Idrija - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Za mesec dni do 20. avgusta bo za ves promet zaprta glavna cesta Spodnja Idrija - Godovič v Zali. Zapora je nujna zaradi padajočega kamenja s previsne skalnate brežine. Dolgi obvozi bodo predvsem gospodarstvu povzročili visoke dodatne stroške.

Spomladi sta se v soteski Zala zgodili dve nesreči, v katerih so skale, ki so padle prek previsne stene, močno poškodovale vozili. To je bilo prelomno opozorilo, da je ta odsek ceste izjemno nevaren in da je treba brežino čim prej sanirati. Tomaž Willenpart z Direkcije za infrastrukturo: "Ne želimo si, da bi se zgodil še kakšen hujši primer, zato smo se odločili, da takoj uporabimo na srečo že izdelano projektno dokumentacijo".

Na večjem delu ceste je bilo mogoče očistili brežine in namestiti varovalne mreže ob delni zapori, nad previsno skalnato steno pa bo to mogoče izvesti le ob popolni zapori. "Sam previs leži na sredini vozišča in kar koli se bo tu delalo, bo kamenje letelo naravnost na cesto," je pojasnil Willenpart.

Izvedeni ukrepi bodo prispevali tako k večji varnosti prometa pod steno kot tudi k varovanju gradbišča, ko bodo prihodnje leto tam začeli graditi galerijo.

Zaradi popolne zapore v Zali bo obvoz za osebna vozila prek Kalc, Logatca in Žirov, za tovorna vozila, težja od sedmih ton in pol, pa prek Nove Gorice in Tolmina. Gospodarstveniki z Idrijsko-Cerkljanskega se strinjajo, da je sanacija nevarne brežine v Zali nujna, vendar opozarjajo, da bodo imeli zaradi dolgih obvozov dodatne stroške. "Ocenjujemo, da so lahko tedenski stroški tudi nekaj 10.000 evrov," je dejal direktor podjetja Kolektor Sikom Dejan Velikanja.

Popolna zapora v Zali bo predvidoma trajala do 20. avgusta. Do decembra pa bodo dela predvidoma nadaljevali ob delni zapori z vmesnimi do 15-minutnimi popolnimi zaporami.

G. K., Nina Brus, Radio Slovenija