Mimo Ravbarkomande, Jesenic in po ljubljanski obvoznici bo šlo počasneje

Obnova vozišča, postavljanje protihrupnih ograj, rušenje cestninskih postaj ...

27. april 2018 ob 07:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Obnovitvena in gradbena dela bodo (znova) upočasnjevala brzenje po slovenskih avtocestah. Kje vse bo treba zmanjšati hitrost?



Toplejši meseci s seboj prinesejo tudi obnovitvena dela na avtocestah, ki imajo za posledico pogosto daljše zastoje, in tudi letos bomo vozniki tako bentili nad rdeče-belimi stebrički kar na nekaj odsekih.

Z vedno večjimi prometnimi obremenitvami, staranjem zgrajenih avtocest in dograjevanjem avtocestnega omrežja raste tudi obseg potrebnih obnovitvenih del. Gre za zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih glavni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov avtoceste.

Med obsežnejšimi obnovitvenimi deli, ki jih Dars po postopkih javnega naročanja oddaja gradbenim podjetjem, so že aktivna štiri delovišča - na primorski avtocesti, na vipavski hitri cesti ter na dolenjski in gorenjski avtocesti. Načrtujejo pa tudi dela na dveh razcepih ljubljanske obvoznice - Malence in Kozarje.

"Čeprav je na območju viadukta Ravbarkomanda tudi letos, tako kot med lansko obnovo, promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, je ob izredno povečanem prometu lahko pričakovati tudi občasne zastoje, ravno tako pri delih na ljubljanskem obroču," so za MMC povedali na Družbi za upravljanje avtocest (Dars).

Na Ravbarkomandi letos krajša zapora

Na primorski avtocesti so namreč konec marca začeli nadaljevati lani začeto obnovo omenjenega viadukta v smeri Postojna-Unec. Dela so se najprej pričela na levem objektu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru), po katerem je tekel promet med lansko obnovo, nato pa se bodo v celoti zaključila še na desnem objektu, kjer je ostalo predvsem nekaj sanacijskih del, ki so bila prekinjena zaradi zimskih razmer.

Promet bo med zaporo levega viadukta preusmerjen na sosednjega, kjer bo na razdalji približno 1 km urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Delovna zapora bo tako po dolžini precej krajša od skoraj šestkilometrske lanske, saj bo zgolj na širšem območju viadukta, ne pa tudi na trasi avtoceste. Nekoliko širši bodo tudi vsi štirje začasni vozni pasovi, ki bodo urejeni po obnovljenem vozišču viadukta, pojasnjujejo na Darsu.

Prav zožani pasovi so lani voznikom povzročili največ težav. Lani se je v šestih mesecih v tej zapori zgodilo okoli 50 prometnih nesreč.

"Večina ljudi misli, da je vzrok za nastanek prometnih nesreč ob delovnih zaporah neprilagojena hitrost, vendar ni tako. Vozniki se v takih razmerah različno odzovejo, po navadi nenadno zmanjšujejo hitrost - 'močno zaviranje', odmikajo se od skrajnega levega roba v desno in s tem manevrom trčijo v voznika na desnem pasu, nenadzorovano se umikajo zaradi poškodb na vozišču (udarne jame in jaški za odvod meteorne vode) ter s tem izgubijo pozornost, nakar trčijo v drugo vozilo," so policisti za MMC našteli glavne ugotovitve, ki so jih zaznali pri omenjeni zapori.

Na seznamu tudi dva ljubljanska razcepa

Zastoje pa na Darsu pričakujejo tudi na ljubljanski obvoznici. Dela na razcepu Malence bodo predvidoma potekala v konici glavne poletne sezone - od sredine julija do sredine avgusta. Načrtovana je ureditev tretjega pasu med Bizovikom in predorom Golovec v smeri proti južni obvoznici ter izvoza Ljubljana jug.

V razcepu Kozarje so pripravljalna dela že stekla, načrtovana pa je ureditev spremembe prometnega režima in spremenljive prometne signalizacije oziroma elektronskih portalov ter z asfalterskimi deli utrditev odstavnega pasu med Kozarjami in izvozom Brezovica.

Dela na vseh krakih

Preostala tri večja delovišča so in bodo še na dolenjski ter gorenjski avtocesti in na vipavski hiti cesti. Na relaciji Obrežje-Ljubljana dela potekajo med priključkoma Drnovo in Dobruška vas, v smeri Ljubljane bo do 21. maja zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici. Omenjeni odsek je dolg 7,1 km, po zaključku gradbenih del pa ga čaka še preplastitev vozišča.

Na gorenjski avtocesti so rokave zavihali med priključkoma Jesenice zahod (Hrušica) in Jesenice vzhod (Lipce). Zaradi sanacije viaduktov Podmežakla 1 in Podmežakla 2 bo predvidoma do začetka junija zaprto smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani, promet pa bo na razdalji 3,5 km urejen le po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Nato je predvidena še sanacija 4,4 km vozišča na odseku Hrušica–Lipce v smeri proti Karavankam.

Gradbeni delavci pa nadaljujejo tudi obnavljanje vipavske hitre ceste. Obnovljeno bo dotrajano vozišče na delih odsekov hitre ceste Vipava–Ajdovščina in Ajdovščina–Selo v dolžini 7,7 km, tako v smeri Vrtojbe kot Razdrtega, skupno torej 15,4 km vozišča.

Povsem brez delavcev pa ne bo niti štajerska avtocesta. Čeprav tam ne bo večjih obnovitvenih del, pa bo potekala sanacija protihrupnih ograj na odseku Dramlje–Celje–Arja vas, ki bo zaprla odstavni pas, zato bo promet urejen po dveh zoženih pasovih na posamezni polovici avtoceste. Predviden termin izvajanja del je med majem in oktobrom, pravijo na Darsu.

Prav tako pa bo ozko grlo na poti proti Hrvaški še nekaj mesecev ostala podravska avtocesta, saj je zadnjih šest kilometrov ceste pred mejnim prehodom Gruškovje še vedno gradbišče.

Tik pred vrati je tudi rušenje cestninskih postaj

Stroji pa na avtocestah ne bodo brneli samo zaradi obnovitvenih in gradbenih del. Z aprilsko uvedbo novega sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila DarsGo je bil izpolnjen še zadnji pogoj za odstranitev in preureditev cestninskih postaj.

"Do končne odstranitve cestninskih postaj se težka vozila še vedno razvrščajo na ločeni pas, vendar cestninsko postajo zdaj prevozijo brez ustavljanja. Tako ni več zastojev tovornih vozil pred posameznimi cestninskimi postajami - predvsem Vransko na štajerski avtocesti, Bazara na vipavski hitri cesti, Dragotinci na pomurski avtocesti … - ki so bili značilni zlasti za prvi delovni dan v tednu ali pa po praznikih oz. pred njimi," so za MMC našteli na Darsu.

Obstoječe cestninske postaje bodo rušili v treh sklopih. Težka gradbena mehanizacija bo tako že maja zapeljala na primorsko in gorenjsko avtocesto, saj bodo porušili in preuredili cestninske postaje Log in Vrhnika ter Torovo.

Na Darsu zatrjujejo, da bodo dela potekala postopoma in v času, ko bo posamezen odsek ali priključek najmanj obremenjen. Na največjih cestninskih postajah, kot sta Log in Torovo, bo ves čas izvajanja del promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, kar bo omogočalo največjo mogočo pretočnost prometa.

Pogodba je že podpisana tudi za tretji sklop del, v okviru katerega bodo porušili devet cestninskih postaj: Nanos, Dane, Logatec, Unec sever, Unec jug, Razdrto sever, Razdrto jug, Postojna sever, Postojna jug.

Razpis za drugi sklop del, ki obsega rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Slovenske Konjice, še poteka, razpis za rušitev in preureditev preostalih cestninskih postaj pa nameravajo na Darsu nato objaviti jeseni.

Vozniki, previdno!

Na Darsu poudarjajo, da bi opustitev rednega vzdrževanja in obnavljanja avtocest pripeljala do stanja avtocestnega sistema, ko bi za obnovo tega potrebovali bistveno več denarja in časa, ali pa avtoceste celo ne bi bile več varne za uporabo.

Ob tem opozarjajo, da k večji pretočnosti lahko pripomoremo tudi vozniki sami, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja. Največje zastoje povzročijo ravno prometne nesreče na območju zapor, poudarjajo.

PRAZNIČNA PROMETNA NAPOVED: Zaradi prihajajočih prvomajskih praznikov in šolskih počitnic je danes dopoldne pričakovati povečan promet predvsem iz mestnih središč proti Istri in drugim turističnim krajem.

Na odseku avtoceste A1 med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Mariboru bo jutri promet v dolžini približno 600 metrov urejen le po enem prometnem pasu. Pričakovati je zastoje tako iz smeri severne ljubljanske obvoznice proti Štajerski kot tudi iz smeri vzhodne obvoznice (Bizovika) proti Domžalam.

Nekoliko povečan promet jutri pričakujejo tudi na cestah od Avstrije proti Hrvaški. V obratni smeri bo zaradi vračanja domačih in tujih turistov promet močno povečan že v torek, 1. maja 2018, popoldne, še bolj pa v sredo, 2. maja 2018, popoldne in zvečer.

Med mejnimi prehodi s Hrvaško bodo najbolj obremenjeni Gruškovje, Obrežje, Sečovlje in Dragonja.

Tina Hacler