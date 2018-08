Boscarol ne izključuje selitve sedeža Pipistrela iz Slovenije

Skupina bo leto končala nekje med 40 in 50 milijoni evropv prometa

24. avgust 2018 ob 12:09

Vse Pipistrelove družbe letos poslujejo dobro in zato posledično tudi stalno zaposlujejo. A generalni direktor skupine Pipistrel Ivo Boscarol ni izključil, da bi sedež podjetja lahko preselili iz Slovenije.

"Zaposlujemo inženirje z vsega sveta, od Skandinavije, Amerike do nekdanje Sovjetske zveze. Na račun novih projektov, ki jih imamo, razvijamo uber, hibridno pantero, certificiramo prvo električno letalo na svetu. Veliko stvari se dogaja." V Gorici v Italiji trenutno naredijo 17 letal mesečno, gradijo drugo fazo, do konca leta bodo končali in zaposlili še 40 ljudi, na Kitajskem so začeli delati za letalsko stanovanjsko-hotelski kompleks. Z Indijo se dogovarjajo za nove posle. Načrte bodo izpolnili in še presegli, napoveduje Boscarol.

"Skupina bo leto končala nekje med 40 in 50 milijoni evrov prometa z nekaj več kot 200 zaposlenimi." Seveda tudi z znatnim dobičkom, vendar pa Boscarol ob tem opozarja: "Upam, da bodo naše vroče politične glave doumele, da bodo z obdavčitvijo vseh kapitalskih dobičkov nad pragom dohodnine, se pravi 50 odstotkov, v naslednjih tednih in mesecih pol slovenskih podjetij pregnali iz Slovenije."

Če bo do tega prišlo, Boscarol napoveduje, da bodo sedež podjetja prenesli iz Slovenije v drugo državo.

