Pipistrel pri Uberju predstavil zračno plovilo za mestni promet

Boscarol: Ne izumljamo helikopterja

9. maj 2018 ob 19:38

Ajdovščina,Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ajdovski Pipistrel je na Uberjevi konferenci v Los Angelesu razkril koncept svojih električnih zračnih plovil z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (eVTOL) za mestni promet.

Nova skupina zrakoplovov bo uporabljala namenski pogonski sistem za vzletanje in krmiljenje in bo lahko prevažala od dva do šest potnikov.

Koncept Pipistrel eVTOL, ki ga razvijajo kot partner družbe Uber Elevate, bo lahko na daljših razdaljah dosegal večje hitrosti kot prejšnji modeli. Z novim integriranim navpičnim vzletnim sistemom je vozilo zasnovano za širšo uporabo, zmanjšalo bo obratovalne stroške in ponudilo boljšo izkušnjo voznikom, so sporočili iz Pipistrela.

V okviru svoje širše pobude Uber načrtuje, da bo v številnih velikih mestih po vsem svetu uporabljal mrežo majhnih električnih letal. Ta električna vertikalna vzletna in pristajalna vozila se razlikujejo od helikopterjev, saj so višja, varnejša, dostopnejša in do okolja prijaznejša.

Boscarol: Ne izumljamo helikopterja

Ustanovitelj in direktor Pipistrela Ivo Boscarol je ob predstavitvi povedal, da Pipistrel ne poskuša znova izumiti helikopterja, pač pa išče drugačne rešitve. Z inovativnim integriranim vertikalnim dvižnim sistemom, ki je tih in učinkovit, z zelo aerodinamičnimi krili prilagodi hitrost vožnje za visoke hitrosti in znatno zmanjša stroške obratovanja.

Pipistrel bo pri nadaljnjem razvoju letalnikov v prihodnje sodeloval z begunjskim Elanom. "V čast nam je, da bomo lahko sodelovali s podjetjem, ki bo preneslo svojih več kot 50 let izkušenj na področju dela z naprednimi kompozitnimi materiali v projekt Uber eVTOL. Elanova sposobnost razvijanja ultralahkih in super močnih kompozitnih materialov bo prispevala k daljšemu času letenja in večjim dovoljenim obremenitvam ter s tem izboljšala celotno izkušnjo vseh vpletenih," je o sodelovanju z Elanom povedal Boscarol.

Projekte morajo v Pipistrelu pripraviti do leta 2021, saj bodo letalniki predstavljeni na svetovni razstavi Expo v Dubaju. Prva velika mesta pa naj bi letalnike dobila leta 2025. Letalnike razvijajo v enem izmed treh Pipistrelovih podjetij, v ajdovskem Vertical Solutions.

Po predstavitvi letalnikov bo po Boscarolovih napovedih potrebno leto dni za testiranja in tri leta za certificiranja. Prva velika mesta, ki so že podpisala pogodbe z Uberjem, bodo morala v tem času pripraviti pristajalne ploščadi, visokonapetostne električne vode in drugo potrebno infrastrukturo na nebotičnikih, v parkih in še kje.