Center Obala na Debelem rtiču bo najverjetneje lahko prve uporabnike sprejel v začetku prihodnjega leta.

Center Obala na Debelem rtiču bo prve uporabnike sprejel februarja

6. december 2018 ob 13:05

Naslednji teden bo gradbinec predal objekt Center Obala na Debelem rtiču, vsa oprema pride januarja. V tem času pa so odprti tudi razpisi za zaposlene. Od 50 delovnih mest, ki so na voljo, vsa še niso zapolnjena.

S selitvijo prvih uporabnikov novega Centra Obala na Debelem rtiču bi lahko začeli februarja. 24 mest bo na voljo za bivanje oziroma 24-urno oskrbo, 15 v dnevnem programu s šolanjem. Valerija Bužan, direktorica upravitelja - centra za usposabljanje Dolfke Boštjančič - Draga pravi: »V ponedeljek, ko dobimo ključe, bomo obvestili komisijo Zavoda za šolstvo, da otroke - tiste, ki so zdaj drugje - preusmerijo v naš center.«

Odziv na prosta delovna mesta, ki so razpisana prav v teh dneh, je dober, a kader v celoti še ni izbran. Posebej težko je najti zdravstvene delavce, pravi Bužanova in poziva k prijavi: »V okviru standardnih normativov bomo zaposlili zdravstveni kader in sicer fizioterapevte, delovne terapevte, logopeda, medicinske sestre, v okviru storitev socialnega varstva pa varuhinje-negovalke. To so delovna mesta s srednješolsko izobrazbo, pa še specialne in rehabilitacijske pedagoge. Nekaj malega je pa še ostalih delavcev, tehničnih služb in administracije.«

V center bodo najprej preselili štiri osebe, ki so do zdaj bivale v domu v Stari Gori in so trenutno nameščene v šempetrski bolnišnici.

Uradno odprtje morajo uskladiti še z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dokončno vselitev in vključenost v šolski program pa bodo odločili še zadnji pogovori s svojci.

Mateja Brežan, Radio Koper