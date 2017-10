Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na kampusu naj bi zagorelo zaradi udara strele. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Dodaj v

Izola pod vodo, zagorel del kampusa

Nekaj časa je bil zaprt predor Markovec

23. oktober 2017 ob 07:11

Izola - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo zvečer sta močno neurje in dež povzročila velike težave na Obali, najhuje je bilo v Izoli, ki je bila več ur pod vodo. Več vrtcev je danes zaprtih, pogorel je del univerzitetnega kampusa v Livadah.

Zaradi poplav bo v enoti Školjka vrtca Mavrica danes delovalo le nekaj igralnic, ki so jih lahko ponovno vzpostavili, zato občina starše naproša, da otrok v vrtec ne pripeljejo, če le lahko organizirajo varstvo drugače. Druge enote vrtca bodo delovale nemoteno, so sporočili iz občine.

Na občini naprošajo tudi starše otrok vrtca L' Aquilone in Osnovne šole Dante Alighieri, da otrok v vrtec oziroma šolo ne pripeljejo, za tiste otroke, ki drugega varstva nimajo, pa bosta vrtec oziroma šola poskrbela. Osnovna šola Livade in Osnovna šola Vojke Šmuc bosta delovali nemoteno.

Zaradi močnega dežja je bil nekaj časa zaprt predor Markovec, tam se je sprožil tudi manjši plaz, avtomobili pa naj bi vozili vzvratno, so za STA še pojasnili na občini. Posledice so tam odpravili že pozno sinoči.

Polovica Livad je bila po navedbah Primorskih novic pod vodo, med drugim tudi ulica Zvonimira Miloša in bližnje ulice, po katerih so plavali številni predmeti. Vsi prebivalci so bili na nogah, gasilci in policisti pa so zaradi nevarnosti prepovedali stanovalcem vstop v kleti. Požar se je vnel še v kampusu Livade. Poplavilo je tudi stari del Izole, in sicer Ljubljansko ulico, Lonko, v Alietovi ulici pa je poplavilo pritlično stanovanje.

K. T.