Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Na ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da so na območju Jernejevega kanala odstranili vsa plovila, ki so bila odložena na kopnem. Drugače je s plovili v vodi. Foto: Radio Koper Dodaj v

Jernejev kanal še vedno čaka na ustrezen odziv ministrstva za okolje

Računsko sodišče: Upravljanje Jernejevega kanala ostaja nezadovoljivo

21. januar 2018 ob 15:47

Portorož - MMC RTV SLO

V Jernejevem kanalu je še vedno petnajst potopljenih ali delno plavajočih plovil. Od teh je sedem lastnikov znanih.

Direkcija za vode oziroma družba Soline kot upravljavec Krajinskega parka Sečoveljske soline je lastnike plovil v Jernejevem kanalu lansko poletje pozvala, naj jih odstranijo. Ker tega še do danes niso naredili, ministrstvo za okolje pripravlja gradiva za nadaljnja ukrepanja. Kdo bo odstranil osem plovil neznanih lastnikov, ni popolnoma jasno. Kot je v porevizijskem poročilu pred tremi meseci ugotovilo Računsko sodišče, upravljanje Jernejevega kanala ostaja nezadovoljivo.

Na ministrstvu za okolje in prostor pojasnjujejo, da so na območju Jernejevega kanala odstranili vsa plovila, ki so bila odložena na kopnem. Drugače je s plovili v vodi. Tudi če so potopljena ali delno plavajoča. Za njihovo odstranitev, poudarjajo, ministrstvo nima pravne podlage. Inšpekcija za okolje in naravo je namreč pristojna zgolj za nadzor ravnanja z odpadki. Ali je neko plovilo odpadek, pa lahko določi le lastnik, ki ga je zavrgel.

Inšpektor je inšpekcijski postopek tako uvedel le v primerih, ko je za poškodovana plovila presodil, da so zapuščena. V osmih od 15 takšnih primerov lastnikov plovil - odpadkov niso ugotovili. Zato je bila - tako ministrstvo za okolje in prostor - družbi Soline odrejena odstranitev. Direktor družbe Klavdij Godnič je na naše vprašanje, koliko takšnih plovil so do zdaj odstranili, skopo odgovoril, da nobenega.

Še naprej ostaja odprto tudi vprašanje odstranitve protipravno postavljenih lesenih pomolov, priveznih boj in uporabnih plovil, kot zahteva Računsko sodišče. Pristojno ministrstvo vztraja pri stališču, da bo razmere v Jernejevem kanalu lahko učinkovito uredilo šele z ustreznimi spremembami pomorskega zakonika.

Razmere se bodo spremenile tudi z gradnjo ribiškega pristanišča v Seči, ki ga načrtuje občina Piran. A se pri tem zatika zaradi deponije za začasno skladiščenje mulja v krajinskem parku. Zanjo mora občina pridobiti številna soglasja. Ob vsem pa je deponija mogoča le, še dodajajo na ministrstvu, če bo mulj mogoče uporabiti za vodnogospodarska dela.

Lea Širok, Radio Koper