Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kokl sodbe še ni prejel, predsednik ŠOUP-a Nassim Djaba pa nam je povedal, da se bo zadevi posvetil, ko bo z njo uradno seznanjen. Foto: Arhiv Radia Koper Sorodne novice Koklu za ponarejanje statuta pogojna zaporna kazen Dodaj v

Obsodba direktorja ŠOUP-a Kokla pravnomočna

Tožilstvo ga je obtožilo, da se je okoristil z najmanj 150.000 evri

2. oktober 2017 ob 17:21

Koper - MMC RTV SLO

Višje sodišče je pred zastaranjem potrdilo obsodbo direktorja koprske študentske organizacije na 14 mesecev pogojne zaporne kazni zaradi ponarejanja listin.

Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem vodi pravnomočno obsojeni direktor. Višje sodišče je namreč tik pred zastaranjem potrdilo sodbo okrajnega sodišča, ki je Sebastjana Kokla obsodilo na 14 mesecev pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo. Dolgoletnega direktorja čaka še sojenje zaradi suma, da se je okoristil s študentskim denarjem.

Direktor Študentske organizacije Univerze na Primorskem je ponarejal listine v času sprejemanja statuta leta 2007. Zato ga je sodišče obsodilo na triletno zaporno kazen, pogojno, s triletno preizkusno dobo. Obsodba bi v ponedeljek zastarala, a so Višji sodniki pred dnevi v celoti potrdili sodbo. Zavrnili so Koklovo pritožbo in tudi pritožbo tožilstva, ki je predlagalo prepoved opravljanja funkcije direktorja. Tožilstvo je menilo, da organizacije, ki letno upravlja približno milijon evrov študentskega denarja, ne more voditi obsojeni direktor. To je Koklov tretji mandat, predtem je bil vrsto let - skoraj od začetka - predsednik študentske organizacije.

Kokl sodbe še ni prejel, predsednik ŠOUP-a Nassim Djaba pa nam je povedal, da se bo zadevi posvetil, ko bo z njo uradno seznanjen. Nadzorni svet je tisti, ki bo sprejemal odločitev o morebitni Koklovi razrešitvi.

Tožilstvo je proti njemu vložilo tudi obtožbo, da se je prek podjetij Garmond in Duval, s katerima je bil povezan, okoristil z najmanj 150.000 evri študentskega denarja.

Tjaša Škamperle, Radio Koper