Preobrat v Škofijah: šole ne bodo sanirali

Ravnateljica Vlasta Baraga zaradi odločitve presenečena

26. april 2018 ob 10:27

Škofije - MMC RTV SLO, Radio Koper

Zgodba s prenovo osnovne šole na Škofijah je doživela nov preobrat. S koprske občine so sinoči sporočili, da šole z junijem ne bodo začeli energetsko sanirati.

Župan Boris Popovič je nenadno odločitev, da energetske sanacije na Škofijah v juniju ne bo, v sredo popoldne sam sporočil vodstvu šole. Krivdo za to je prevalil na civilno iniciativo Špet, ki je v preteklih mesecih opozarjala, da je občina že večkrat obljubila novo šolo, a si nato premislila. Občina in iniciativa sta se sprva dogovorili, da bosta dva predstavnika spremljala energetsko sanacijo. A so krajani od tega odstopili, saj niso želeli prevzemati odgovornosti za izvedbo projekta.

Župan je sinoči sporočil, da bo svojo odločitev preveril na lokalnih volitvah in se urejanja lotil po njih. Ravnateljica Vlasta Baraga je bila zaradi te odločitve presenečena. "Zdaj bo potrebna nova reorganizacija dela. Na sestanku z učitelji in strokovnimi sodelavci bom podala celovito informacijo. Časa za razmislek, kako bomo organizirali delo do konca šolskega leta, je zelo malo."

V šoli so namreč že jeseni pouk prilagodili tako, da bodo učilnice s prvim junijem izpraznili. "Tabore bomo zagotovo izpeljali v dogovorjenem terminu, plavalni tečaj tudi. Za druge dejavnosti pa bodo učitelji in razredniki razmislili in predlagali, kako bi jih realizirali še v maju." V času poletnih počitnic bodo prostore le preuredili, zunanjosti pa se ne bodo dotikali, so sporočili z občine.

V civilni iniciativi pozdravljajo izvedbo nujnih vzdrževalnih del. Župana pa pozivajo, da v mestni svet na naslednji seji umesti sklep o gradnji nove osnovne šole na Škofijah. Zanikajo pa, da bi župan ponudil možnost, da bi učenci še dve leti preživeli v stari šoli in da bi medtem zgradili novo.

Tjaša Škamperle, Vesno Potočar Godnič, Radio Koper