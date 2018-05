Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Peticijo je doslej podpisalo 227 od okoli 400 volilnih upravičencev, ki bi volili na ukinjenem volišču. Od 400 volilnih upravičencev se jih je 187 odločilo tudi za bojkot nedeljskega referenduma o drugem tiru. Foto: Televizija Slovenija VIDEO Zaselki v občini Rečica o... Dodaj v

Krajani Nizke in Varpolja ostali brez volišča

Npovedujejo bojkot referenduma

8. maj 2018 ob 21:30

Krajani zaselkov Nizka in Varpolje v občini Rečica ob Savinji so prejšnji mesec ostali brez volišča. Prostor, ki je bil vsa leta namenjen kot volišče, po novem ne ustreza več. Ogorčeni krajani so sprožili peticijo, skoraj polovica jih napoveduje bojkot.

Okrajna volilna komisija je pozvala občino Rečica ob Savinji, da pomaga pri zagotovitvi ustreznega prostora. V tednu dni so ga našli in ga predlagali Okrajni volilni komisiji. Po treh mesecih je sledil šok, brez vednosti krajanov in občine, je volilna komisija samovoljno ukinila priljubljeno volišče.

Krajani so pričeli s podpisovanjem peticije, podporo je s svojim podpisom izrazilo več kot 60 odstotkov volilnih upravičencev v volilnem okraju Nizka Varpolje. Okrajni volilni komisiji očitajo, da je pri ukinitvi volišča, postopala nestrokovno. Vsi postopki so se dogajali tajno in v zadnjem trenutku.

"Okrajna volilna komisija ni odreagirala pravočasno, ko je komunicirala z občino, ji je ta hitro odgovorila, ona pa ni imela ali volje ali časa, da ustrezno pravočasno odreagira in predlaga ali pa v pri krajanih išče pomoč pri iskanju novega volilnega mesta," pravi Ivan Kramer, eden od pobudnikov peticij.

Predsednica okrajne volilne komisije Mozirje Janja Port pa je prepričana, da je volilna komisija pravočasno izpostavila občini problem, jih seznanila s pogoji, ki jih morajo volišča zagotavljati, da se šteje da so dostopna za invalide. "Občina nam je dala odgovor za prostor, ki pa smo ga z vidika standardov za volišča ocenili kot premajhnega."

A na občini zatrjujejo, da so komisiji ponudili ustrezno rešitev za zagotovitev volišča. "Dodatno smo jih pozvali, naj naj ovestijo, če se s tem ne strinjajo, da skupaj najdemo rešitev," izpostavlja župan občine Rečica ob Savinji Vincenc Jeraj.

Krajani brez avtomobila bodo odslej na volišče hodili zelo obremenjeni regionalni cesti, kjer je pločnika le za vzorec. O varni pešpoti ni ne duha ne sluha. Nad ukinitvijo volišča so tako razočarani, da se jih je veliko odločilo iz protesta bojkotirati prihajajoči referendum.

A. S., Katja Gole, TV Slovenija