V celjskem urgentnem centru bodo zaračunavali nenujne storitve

Ukrep so uvedli z željo, da skrajšajo čas obravnave nujnih primerov

25. julij 2018 ob 10:37

Celje - MMC RTV SLO, STA

Nenujne zdravstvene storitve, ki jih bolniki uveljavljajo v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči v celjskem urgentnem centru, bodo od 30. julija plačljive, so sporočili iz celjske bolnišnice. Z ukrepom želijo omejiti delež nenujnih zdravstvenih obravnav v urgentnem centru.

Za ta ukrep so se v celjski bolnišnici odločili, saj vse od začetka delovanja urgentnega centra opažajo veliko rast števila obiskov bolnikov v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči urgentnega centra. Povprečno dnevno število bolnikov, ki jih obravnavajo v teh ambulantah, se je lani glede na leto 2016 povečalo za skoraj četrtino, v prvih šestih mesecih letos pa dosegajo še dodatno 10-odstotno rast.

Ob tem v celjski bolnišnici ugotavljajo, da zdravstvene težave velike večine teh bolnikov ne zahtevajo nujnega zdravljenja v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in bi jih bolniki lahko urejali pri izbranem osebnem zdravniku ali v lokalnem zdravstvenem domu. Zato so se odločili, da bodo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja od 30. julija od bolnikov, ki bodo v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči uveljavljali nenujne zdravstvene storitve, zahtevali plačilo storitev.

Urgentna ambulanta ne bo izdajala rednih receptov

Bolniki, ki bodo želeli biti pregledani v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči, bodo tako po novem morali izpolniti izjavo in s podpisom potrditi, da soglašajo z možnostjo, da bodo v nenujnih primerih plačniki storitev. Presojo, ali gre za uveljavljanje nujne ali nenujne zdravstvene storitve, bo opravil zdravnik, ki bo bolnika obravnaval v ambulanti. V urgentni ambulanti bolniki tudi ne morejo dobiti napotnic za naročene preglede, receptov za zdravila, ki jih redno jemljejo, in zdravniških potrdil, so še opozorili v Splošni bolnišnici Celje.

Nujnih storitev, ki so opredeljene v 103. členu pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa ni treba plačati, če ima bolnik urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

