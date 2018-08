Zaradi napak bodo morali racionalizirati projekt ptujskega urgentnega centra

Cena bo verjetno vseeno višja

17. avgust 2018 ob 09:00

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Po dolgotrajnih prizadevanjih, da bi na Ptuju zgradili novo urgenco, se zdaj znova zapleta. V razpisu za gradnjo so bile napake, zato ga je bilo treba razveljaviti. Ker so se cene v gradbeništvu v tem času zvišale, ni jasno, kdaj bo objavljen nov razpis.

Ko je vlada konec aprila dokončno odobrila projekt gradnje ptujskega urgentnega centra, so objavili razpis za izvajalca gradnje in dobavo opreme, a so ga morali razveljaviti. Na razpis je prispela le ena prijava (po neuradnih podatkih tudi previsoka), hkrati pa je bil vložen zahtevek za revizijo, ki je pokazala, da so bila v razpisni dokumentaciji razhajanja med popisom del in vrednostjo projekta.

Vodja projekta v bolnišnici Aleksander Voda za napako krivi arhitekte, ti krivdo zavračajo. Ker se je projekt pred leti spremenil, je končna verzija močno presegla zastavljeno vrednost 3,4 milijona evrov. Kdo je odgovoren za to, se (še) ne ve.

Zdaj bo treba projekt "oklestiti" in iz njega odstraniti vse, kar ni nujno potrebno. Kljub temu se bo najverjetneje podražil, saj so se cene v gradbeništvu zvišale. Strokovni sodelavec bolnišnice Drago Štrafela meni, da pričakujejo ceno okoli 4,5 milijona evrov. Bolnišnica ima na voljo le 3,4 milijona evrov in malo verjetno je, da ji bo letos uspelo zbrati več denarja. Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj poziva novo vodstvo bolnišnice, naj naredi vse, da bo projekt čim prej stekel.

Po besedah direktorice Anice Užmah, ki je 1. julija na položaju direktorja nasledila Andreja Levaniča, je najbolj verjetno, da se bodo najprej posvetili gradbenim delom in pozneje nabavi opreme. Nekatera dela na terenu se lahko torej kljub vsemu začnejo. Uspešno so namreč izvedli razpis za izvajalca arheoloških raziskav na zemljišču, kjer naj bi stal urgentni center. Užmahova je zato zavrnila navedbe, da se projekt urgence vrača na začetek. "Projekt urgence se nadaljuje, načrtovani so preprojektiranje projekta, sestanki z ministrstvom in postavljanje temeljev na novo. Urgenca ni ogrožena," je zatrdila.

Člani sveta zavoda so se danes seznanili tudi s tekočim poslovanjem bolnišnice. Ta v prvi polovici letošnjega leta beleži 525.000 evrov izgube, kar je po besedah Užmahove v skladu s finančnim načrtom, ki na koncu leta predvideva 900.000 evrov izgube. S sanacijskim načrtom naj bi začeli pozitivno poslovati leta 2020.

A. S.