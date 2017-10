Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po desetletju načrtovanj in treh letih del so v Novi Gorici slovesno odprli nov prizidek in obnovljene prostore Gimnazije, ki praznuje 70 let delovanja. Foto: Zdenka Tomulič Dodaj v

Za 70 let prizidek in obnovljeni prostori Gimnazije Nova Gorica

Posebnost je astronomski observatorij

6. oktober 2017 ob 10:17

Nova Gorica - MMC RTV SLO, Radio Koper

Dograditev gimnazije v Novi Gorici je bila ena najdlje trajajočih in finančno izjemno zahtevnih naložb resornega ministrstva. Izkupiček je sodobna, moderno opremljena šola, svojevrsten poklon mestu ob njegovi 70. obletnici.

Okoli 1.500 m2 dodatnega prostora v prizidku prinaša vrsto specializiranih učilnic in laboratorijev, snemalni studio, atelje za slikarstvo in plastično oblikovanje, kabinete za profesorje in končno tudi garderobe za dijake. Navdušuje vabljivo zasnovana knjižnica s časopisnim kotičkom in čitalnico.

Posebnost je astronomski observatorij, ki ga nimajo prav povsod, pravi profesor fizike Miran Tratnik. »Na šolah ni prav veliko observatorijev, nekaj jih je, vsega skupaj bi jih našteli mogoče deset, ampak ta naš je zagotovo največji.«

Šolski objekt, ki vse od postavitve leta 1960 ni bil deležen večjih ureditvenih posegov, je na nujno dozidavo čakal več kot desetletje, je priznala Elvira Šušmelj z ministrstva za izobraževanje. »Ta objekt je imel smolo, da je prišel na vrsto za izvedbo v trenutku, ko so se začela pomembno zniževati sredstva za naložbe na proračunu ministrstva.«

Ko so gradnjo prizidka pred tremi leti vendarle začeli, so jo izvajali fazno. Pouk sicer ni bil prekinjen, gradbena dela pa so vendarle zahtevala kar nekaj prilagajanj.

Šola danes zadošča visokim standardom sodobnega poučevanja, več kot pet milijonov vredna naložba je bila ena izmed finančno in časovno najzahtevnejših naložb ministrstva za izobraževanje v zadnjih letih.

Zdenka Tomulič, Radio Koper