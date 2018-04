Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Gost oddaje Intervju je Tomaž Štih. Foto: BoBo Voditelj oddaje Intervju je Jože Možina. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Štih: Virantova stranka je razpadla iz istega razloga kot SMC in kot bo Lista Marjana Šarca

Tomaž Štih v oddaji Intervju

22. april 2018 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tomaž Štih je uporabnikom družbenih omrežij znan kot komentator, ki nastopa po imenu Libertarec, drugi pa ga poznajo tudi po političnem delovanju, saj je bil leta 2012 s takratno Državljansko listo Gregorja Viranta del politične oblasti.

Štih je v oddaji razgrnil svoje poglede na nekatere najbolj žgoče teme slovenske stvarnosti, od obstoja globoke države, ki duši razvoj, do poglavitnih slovenskih medijev, ki so po njegovem mnenju del istega problema. Levo medijsko monopolizacijo v zadnjem času načenjajo družbena omrežja, ki dejansko odražajo pluralno sestavo slovenske družbe.

Štih meni, da se je slovenska družba usodno radikalizirala in se razklala po političnem procesu proti Janezu Janši, ko je globoka država s pomočjo pravosodja odstranila poglavitnega političnega tekmeca in ga strpala v zapor. To je bil zanj usoden udarec v slovensko demokracijo – sprožil je nezaupanje v pravno državo, ki ga bo težko povrniti.

Po drugi strani pa se pravosodje in najvplivnejši mediji po Štihu popolnoma drugače obnašajo do političnih akterjev leve opcije in kot primer navede Zorana Jankovića, ko je sodišče celo uničilo obremenilne dokaze proti njemu.

Tak princip delovanja pravosodja s tako očitnimi dvojnimi merili je za Štiha eden poglavitnih problemov nedelujoče slovenske demokracije, ki skuša prestrašiti in izločati zlasti tiste politike, ki bi lahko ogrozili privilegije nomenklature. Ta je prisesana na državna podjetja in ustanove in zato ne dovoli njihove privatizacije. Štih zato vidi Slovenijo kot izrazito socialistično državo, ki bo, če bo tako stanje ostalo, še naprej izgubljala nekoč veliko prednost pred vzhodnoevropskimi državami.

Komentiral je tudi svoj vstop v politiko in vlado z Državljansko listo Gregorja Viranta leta 2012. Zatrdil je, da je Državljanska lista razpadla iz istega razloga, kot razpada SMC oz. kot pravi "bo razpadla tudi Lista Marjana Šarca".

Več boste izvedeli v oddaji Intervju, v kateri se je s Tomažem Štihom pogovarjal Jože Možina. . Oddaja Intervju - nocoj ob 20.30 na Prvem programu TV Slovenija.

