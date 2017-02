V cerkniškem centru starejših uredili 23 postaj za dejaven vsakdan

Aktivna pot je velika pridobitev zlasti za vadbo pozimi

Telesna dejavnost v vseh življenjskih obdobjih je ena od ključnih komponent za zdravo starost. Foto: MMC RTV Slovenija

V cerkniškem Centru starejših so uredili novo aktivno pot za razgiban vsakdan s 23 postajami, na katerih lahko stanovalci krepijo mišično moč, gibljivost in ravnotežje ter vzdržljivost.

Direktorica Biserka Levačič Nelec pudarja, da za vadbo ni nikoli prepozno, zato v centru gibanju kot bistveni sestavini kakovostnega bivanja namenjajo veliko pozornosti. Novo pridobitev pa opisuje takole: "Aktivna pot je oblika krožne vadbe po postajah, na katerih lahko naši stanovalci najdejo nazorna navodila in pripomočke za varno in samostojno izvajanje posameznih vaj."

Vaje so člani strokovne terapevtske skupine zasnovali tako, da zagotavljajo največji možni učinek, različna orodja in pripomočke za razgibavanje prstov, hojo ob bradlji, kotiček za sproščanje in druge vadbene postaje pa zdaj že redno uporablja tudi varovanec centra Miroslav Marovt, ki o poti pravi: "Je lepo urejena, praktično, domiselno in sama uporabnost je zelo koristna."

Aktivna pot je velika pridobitev zlasti za vadbo pozimi ali ob slabem vremenu, tako varovanci kot zaposleni pa se že veselijo tudi fitnesa na prostem, ki ga bo cerkniška občina še pred poletjem uredila v neposredni bližini centra.

