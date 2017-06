Rešitev za varnost starejših, ki živijo v oddaljenih krajih

Operater lahko v nujnem primeru pokliče štiri osebe

Objavljeno: 17. junij 2017 ob 13:30

Baška Grapa - MMC RTV SLO

Tehnologija lahko starejšim, ki živijo daleč na samem, pomaga pri zagotavljanju varnosti. Foto: MMC RTV Slovenija

Na podeželju ostajajo na svojih domovih mnogi starostniki, ki živijo sami, saj so se otroci odselili. V primeru slabosti pa mnogokrat nastopijo težave, saj mobilni telefon ni zmeraj pri roki, mobilna telefonija tudi ne deluje povsod, poškodovana oseba ne more klicati na pomoč, morebitna pomoč na domu s Centra za socialno delo pa prihaja na dom po dogovoru.

Naša ekipa je obiskala gospo Vero Bizjak, ki živi sama uro hoda do najbližje vasi Stržišče v Baški grapi in je novost sprejela. Tako že trinajst let sama živi v strminah Lonika triinosemdeset letna Vera Bizjak. Še je pri močeh, sama si kuha in vzdržuje, tudi vrt opleve, pokosi okoli, vendar pa nesreča ne počiva...

"Strah me je postalo, ko sem imela tu v strmini flančnik, kot mu pravimo, kjer so koprive zrasle in sem mislila pokositi. Tam, kjer je največja strmina, sem šla in pa s koso zajela in padla," razloži dogodek, po katerem je spremenila razmišljanje.

K sreči je bil tam strelovod, za katerega se je prijela "In ostala gor, če ne nimam pojma kaj bi bilo dol v grapi," pravi Bizjakova.



Takrat se je gospa Vera zavedla, da bi lahko tudi cel dan klicala na pomoč in je ne bi nihče slišal.

V eni od slovenskih družb so razvili zapestnico, ki omogoča štiriindvajseturno povezavo z operaterjem 365 dni na leto. "Če gospa pade v vrtu, ima naprava domet petdeset metrov, operater pokliče najbližje sosede," pojasnjuje Gabrijela Ohojak, predstavnica družbe Lunatel.

Zadošča pritisk na gumb zapestnice, naprava omogoča štiriindvajset urno storitev, operater pa lahko v nujnem primeru pokliče štiri osebe.



Gospa Vera je za eno leto prejela v brezplačno uporabo omenjeno napravo.

VIDEO Sodobna tehnologija za odročne kraje

K. T., Miloš Batistuta, TV Slovenija