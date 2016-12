"Potica je slovenska sladica, zato naj bo za praznike na mizi"

Priprava drobnega peciva, potice in kruha

Objavljeno: 29. december 2016 ob 09:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnjih desetih letih prevladuje peka mehkega peciva z raznimi kremami, zato se peče manj drobnega peciva. Foto: MMC RTV SLO »Veljalo naj bi pravilo, da mora biti za kilo moke tudi kilo orehov, vendar sama nikoli ne delam v takšnem razmerju, ampak dam manj nadeva,« pravi Oblak Jankova. Foto: BoBo

Prazniki ne bi bili popolni, če ne bi po hiši dišalo po dobrotah. Že v preteklosti je bila na mizi vedno orehova potica, čeprav danes pogosto pečejo tudi kokosovo, skutino in druge, ter drobno pecivo.

V zadnjih letih pa je namesto piškotov več mehkega peciva in namesto belega se pogosteje gospodinje odločijo za kruh iz temnejših vrst moke. Da bo praznično pecivo slastno in še lepo na pogled, nam je nekaj napotkov podala Anica Oblak Janko, profesorica praktičnega pouka kuharstva iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto.

Pečico pred peko ogrejte

Gospodinje so včasih napekle veliko drobnega peciva in za božične praznike ni smela manjkati potica. Pekle so v lončenih modelih, ki jih ponekod še vedno hranijo, vendar so danes v uporabi predvsem pekači iz teflona in silikona, ki jih tudi enostavno zložite. Za peko lahko uporabite peki papir ali posodo premažete z maščobo in potresite z drobtinami ali moko. Pred peko peciva pa morate na ustrezno temperaturo nastaviti tudi pečice, ki so različne, vendar po navadi vsaka gospodinja svojo pozna, je pojasnila Oblak Jankova.

"Za peciva morate pečico ogreti. Če ga daste v hladno, lahko kvašeno testo preveč vzhaja in zgornja plast odstopi, na primer pri potici, vendar je to odvisno tudi od recepta. Pri peki potice mora biti pečica segreta na višjo temperaturo, ko jo daste peči, pa temperaturo znižajte za 20 ºC, da se skorja ne zapeče preveč in greni. Na začetku jo ogrejete na 200 ºC in potem zmanjšate na 180. Potico pecite od 50 do 60 minut. Pri ventilacijski pečici morate peči pri nižjih temperaturah, tako da sama jo običajno ogrejem na 180 ºC in pečem pri 160 ºC."

Božičnih praznikov ni brez potice

"Glede na to, da je to res slovenska sladica, je prav, da je ob večjih praznikih na mizi. Za božič še vedno dajem prednost orehovi potici, vendar zdaj veliko pečejo kokosovo, makovo, pehtranovo, rozinovo tudi smetanovo, skutino, makovo, rožičevo in čokoladno, odvisno od tega, kaj imajo domači radi. Še vedno pa pravim, da mora biti za božič in veliko noč na mizi orehova potica."

Ko pecivo ni takšno kot s slike

Pri peki potice morate upoštevati več dejavnikov, sicer pade skupaj ali poči. Oblak Jankova je pojasnila, da gospodinje včasih prehitro zvrnejo potico iz pekača ali jo pustijo predolgo v njem, zato pade skupaj. Lahko pa je razlog preveč mehko testo ali premoker in prebogat nadev, zato se pri potici niti ne vidijo plasti nadeva in testa. »Veljalo naj bi pravilo, da mora biti za kilo moke tudi kilo orehov, vendar sama nikoli ne delam v takšnem razmerju, ampak dam manj nadeva.«

Potica poči tudi zaradi tega, ker jo namažemo z nadevom do roba, morali pa bi pustiti vsaj deset centimetrov nenamazanega testa na koncu. Sprva morate potico zviti na tesno, nato si pomagajte s prtom, da bo na koncu zvita rahlo. Tako med vzhajanjem ne bo počila. "Poleg tega sama raje naredim manjše potičke, saj opažam, da gostje raje vzamejo dva manjša kosa kot enega večjega. Tudi drobno pecivo naj bo res drobno, zato ne delajte prevelikih piškotov," svetuje Oblak Jankova.

Sestavine za peko peciva naj bodo ogrete na sobno temperaturo

»Pri vseh pecivih in potici morate imeti vse sestavine ogrete na sobno temperaturo, zato jih morate nekaj časa pred pripravo vzeti iz hladilnika. Sestavine tudi lažje obdelate, kar je še posebej pomembno pri kvašenem testu. Gospodinje po navadi vzamejo moko iz hladnega prostora, ko naredijo testo, pa ga postavijo nekam na toplo.« Posodo, v kateri mesite, pokrijte s prozorno folijo in pustite, da vzhaja na enakomerni temperaturi. Če ga postavite na radiator, se ogreje samo na enem delu in spodaj sprime, kar je lahko ena izmed napak pri peki, ker testo ni enakomerno vzhajalo. Včasih je tudi mleko pretoplo ali prehladno.

"Osebno dodajam malo manj sladkorja, vendar če je sladica, naj bo sladica. Če potica ni dovolj sladka, nima niti pravega okusa. Raje manj pojejmo, pa tisto kvalitetno. Lahko pa namesto belega sladkorja uporabite med, kokosov ali nerafiniran rjavi sladkor," predlaga Oblak Jankova. Če imate alergijo na jajca, lahko kupite nadomestek, ki mora biti v pecivu zaradi vezave. Pri preobčutljivosti na gluten pa uporabite riževo, ajdovo ali koruzno moko, sicer je na voljo tudi posebna moka brez glutena.

Medenjaki, linške oči in drugo drobno pecivo

V zadnjih desetih letih prevladuje peka mehkega peciva z raznimi kremami, zato se peče manj drobnega peciva. "Še vedno lahko spečete piškote, ki jih oblijete s čokolado ali okrasite z mrvicami, bleščicami ali perlami. Menim, da ne manjka na mizi niti linških oči s čokolado ali marmelado. Medenjake lahko oblijete z belim ledom ali čokolado." Pri krhkem testu dajte suhe sestavine skupaj in nato dodajte mokre ter na hitro pregnetite, nato dajte testo za pol ure v hladilnik, da boste lažje oblikovali piškote. Če delate iz večjih količin, jih razdelite na manjše dele in postopoma jemljite iz hladilnika.

Božični kruh ali božičnik

Ponekod mu pravijo tudi poprtnik, ki so ga pekli za božič in je po navadi čakal do novega leta, saj so gospodinje spekle velik hlebec. Okrasili so ga z različno božično motiviko, kar se razlikuje od pokrajine do pokrajine. "To je boljši kruh, ki mu dodamo maščobo, jajca in zamesimo z mlekom. Bogatejši so si lahko privoščili boljšega, pri revnejših so ga naredili iz krušne moke. Babica mi je pripovedovala, da so za božič pekli kruh iz 'nularce' to je iz najboljše bele moke, sicer so ga pekli iz krušne moke", se spominja Oblak Jankova.

Danes večina gospodinjstev peče kruh iz temne moke, na primer pirine, ržene, ajdove in tudi koruzne. Praviloma naj bi te kruhe pekli tako, da naštetim mokam dodate 70 % bele moke, saj kruh tako bolj vzhaja. "Sama pečem kruh tako, da ajdovemu ali rženemu dodam le 10 % bele moke. Ta kruh mora biti bolj moker, sicer se izsuši in je trd. Za rahljanje ni nujno potreben kvas. Lahko uporabite sodo ali vinski kamen, ki je zadnje čase zelo priljubljen."



PIRINI PIŠKOTI (vse recepte je prispevala Anica Oblak Janko) Sestavine:

50 dag pirine moke

30 dag margarine

15 dag sladkorja v prahu ali rjavega sladkorja

1 vanilin sladkor

marmelada za nadev Postopek:

V kotličku razmešate moko in margarino ter dodate sladkor in vanilin sladkor. Testo hitro zgnetete, da ne postane pacasto (tu ne vem ali je boljše pustiti pacasto ali zamenjati z lepljivo). Manjše kose testa oblikujte v valj, iz katerega naredite svaljek, ga razrežete na koščke in oblikujete kroglice. S kuhalnico naredite vdolbinice. Piškote polagate na pekač z zadostno razdaljo, da se med peko ne dotikajo. Pecite jih pri 180 °C v ventilacijski peči ali pri 190–200 °C v običajni pečici. Piškoti morajo biti lepe rjave barve, ob prelomu se mora videti pečena sredica. Nadevate jih z marmelado in pustite, da se ohladijo. Nato jih shranite. PIŠKOTKI IZ OVSENIH KOSMIČEV 25 dag ovsenih kosmičev

15 dag masla

10 dag medu

25 dag pirine moke

1 pecilni prašek

6 dag zmletih orehov

2 jajci

1,5 dl mleka

limonina lupina Kosmiče namočite. V moko razdrobite maslo, dodate vse ostale sestavine in zmešate, da dobite primerno zmes. Masa naj v hladilniku počiva pol ure. Testo je mehkejše, zato ga lahko oblikujete tudi z vilicami. Če dodate še malo moke, so keksi trši in testo lahko razvaljate za nožev rob na debelo in zrežete v piškotke različnih oblik. Pečete 15 minut pri 200 °C.

OVSENI PIŠKOTI MALO DRUGAČE 2 zreli banani

12 dag polnozrnatih ovsenih kosmičev

6 dag mletih oziroma zdrobljenih mandljev ali orehov Banani z vilicami dobro zmečkate, da nastane kaša. Kaši dodate skodelico polnozrnatih ovsenih kosmičev in polovico skodelice mletih ali zdrobljenih orehov. Vse skupaj dobro premešate, nato pa z žličko zajemate nastalo maso in jo odlagate na papir za peko. Pečete v ogreti pečici 15 minut na 170 °C. AJDOVI ČOKOLADNI PIŠKOTI BREZ GLUTENA 100 g ajdove moke

100 g mletih orehov

60 g riževe moke

30 g kakava v prahu

½ žličke pecilnega praška ali vinskega kamna

120 g sladkorja

100 g masla/margarine

1 jajce

50 g drobno nasekljane temne čokolade



V posodi zmešate najprej suhe sestavine, ki jih predhodno presejete. Penasto umešate maslo, dodate sladkor in nato še jajce. Vse ostale suhe sestavine presejete in zmešate skupaj ter počasi dodajate umešani masi. Na koncu dodate še sesekljano čokolado.

Oblikujete kroglice v velikosti drobnejšega oreha in jih polagate na pekač, obložen s peki papirjem. Pečete v ogreti pečici. V primeru alergije na jajca dodajte nadomestek za jajca. Namesto orehov lahko uporabite katerekoli druge oreščke.

Bojana Lekše