New Swing Quartet praznuje častitljivih 50 let

Med drugim so zapeli Janezu Pavlu II. in Billu Clintonu

Objavljeno: 12. februar 2018 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po 40 letih delovanja se je zasedba predstavljala v sestavi Oto Pestner, Tomaž Kozlevčar (ta se je zasedbi pridružil po odhodu Rada Razdevška ob 20-letnici delovanja kvarteta), Marjan Petan in Dare Hering, ki sta ga v zadnjem letu nadomeščala Kozlevčarjeva sinova Nino in Samo. Foto: /www.newswingquartet.com

Legendarni glasbeniki New Swing Quarteta, ki letos praznuje 50. obletnico ustanovitve, bodo po desetletnem premoru drevi spet skupaj stopili na oder.



Navdušenje občinstva nad njihovimi nepozabnimi glasovi po vseh teh letih ni skopnelo, današnji koncert v ljubljanski Unionski dvorani je namreč razprodan. Osvojili so vse, kar se je dalo osvojiti: od odrov dvoran in cerkva po vsej nekdanji Jugoslaviji do Evrope, Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike.

Ko so k nam prinesli duhovne pesmi črnskega juga, je bilo to takrat nekaj popolnoma novega in neznanega. V izjemno bogati karieri pa so nastopali tudi s številnimi slovitimi imeni, tudi s Paulom McCartneyjem, v Vatikanu so peli pred papežem Janezom Pavlom II., v Ljubljani pred ameriškim predsednikom Billom Clintonom.

Ekipa Tednika je kvartet obiskala na vajah in pobrskala po nepregledni zakladnici njihovih arhivskih posnetkov. Več v spodnjem prispevku.

K. T., Aleksandra Dežman, Tednik