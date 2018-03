Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Prifarskih muzikantov

Koncert bo 24. marca ob 20. uri v Športni dvorani Litija

Objavljeno: 14. marec 2018 ob 14:15

Litija - MMC RTV SLO

Prifarski muzikanti bodo nastopili v Litiji. Foto: Žiga Culiberg

Prifarski muzikanti ob materinskem dnevu v Športni dvorani Litija prirejajo koncert, na katerem ne bodo manjkali niti drugi glasbeni gosti. Koncert lahko z nekaj sreče obiščete tudi vi.

MMC namreč podeljuje vstopnice. Med tistimi, ki nam boste do sobote, 17. marca, do 12. ure pisali na naslov moja.generacija@rtvslo.si (pripišite svoj naslov), bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela po dve vstopnici. Nagrajence 24. marca čaka uživanje v glasbi Prifarcev in gostov Nuše Derende, Petra Graša in domače Ženske vokalne skupine Lipa.

Za Prifarce je letošnje leto jubilejno, saj slavijo 30 let obstoja skupine. Začeli so kot spremljevalna tamburaška skupina za domačo folkloro in po petih letih izdali svoj prvi plošček. Od takrat so jih izdali 27. Prejeli so tudi številne nagrade: zlati petelin za najboljši etno album, dve zmagi na festivalu Etno Kostel, zmaga na festivalu Slovenska popevka 2009 s pesmijo Tisti nekdo in štiri zmage na Festivalu narečnih popevk v Mariboru ...

