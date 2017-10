Video: Lojze bosih nog naokrog - od sv. Vida nad Čatežem do Šmarne gore

Hojo brez obuval priporoča tudi drugim

Objavljeno: 3. oktober 2017 ob 21:17

Brežice - MMC RTV SLO

Bi se udeležili bosonogega pohoda? Foto: TV Slovenija VIDEO Bosonogi Lojze iz Brežic

Brežičan Lojze Ogorevc ni le glasbenik, njegovo življenje zelo zaznamujeta tudi šport in zdrava prehrana. Vsako jutro se povzpne do vrha sv. Vida nad Čatežem; poleti celo bos. In za hojo brez obuval skuša že vrsto let navdušiti tudi druge.

Lojze zatrjuje, da je hoja brez obuval zanj poseben užitek. Poleg tega pa tudi zdrava, saj se zaveda, da stopala niso namenjena le obuvanju čevljev. Stopalo sestavlja namreč 26 kosti, ki imajo 33 različnih členkov, v njih pa se končuje več kot 7.000 živcev.

"Bosonoga hoja je zelo zdrava, zdravje imamo v nogah. In stopalo je povezano z živčnim sistemom, s hrbtenico, vse do možganov, pa tudi s preostalimi deli telesa," pravi Lojze.

Lojze želi za hojo brez obuval navdušiti tudi druge in je pravi promotor takšne hoje. Tako je pripravil že več bosonogih pohodov, pred časom še enkrat na Šentvid - pohoda se je udeležilo okoli 86 ljudi, najmlajši je štel pet let, najstarejši pa 84 -, kamor se tudi sam vsak dan povzpne. Bos seveda, tako kot se je brez obuval povzpel tudi na Šmarno goro, Lovrenška jezera, Vitranc ...

Lojze namerava pripraviti še več bosonogih pohodov in za takšno hojo navdušiti tudi druge, ki imajo o njej številne pomisleke. Ob tem se zavzema še za zdravo življenje in zdravo prehrano. Oboje mu daje veliko pozitivne energije, ki jo tako kot glasbo rad deli z drugimi.

D. S.