Za dobro voljo spijte melisin ali metin čaj

Objavljeno: 24. februar 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Meta in melisa sta naravna antidepresiva. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mušič

Ljudska modrost pravi, da si lahko z vračanjem k naravi pozdravite ali olajšate marsikatero zdravstveno tegobo. Ob tem morate dobro poznati lastnosti posameznih zelišč in kako jih pripraviti, da bodo imela želeni učinek.

O regratovih koreninah, rmanu, žajblju, meti, črni detelji in drugih zeliščih je v oddaji Svetovalni servis govoril pridelovalec in poznavalec zdravilnih rastlin Jože Majes.

Melisa in meta sta naravna antidepresiva

Majes priporoča, da ljudje zjutraj spijejo melisin ali metin čaj, saj bodo tako že navsezgodaj dobre volje. Za izboljšanje okusa pa dodajte še nekaj citronke. Melisa je namreč rastlina dobre volje, sreče in lepih sanj. Pijete jo lahko skozi cel dan, saj daje človeku optimizem in ga pomirja.

Čaje pijte brez sladkorja in umetnih sladil, morda dodate samo žličko meda. »Grenčine v čajih vplivajo na periferno živčevje prebavil, da izločijo več fermenta, zato se hrana bolje prebavi«,je pojasnil Majes.

Priprava čajev

Rastline vsebujejo različne snovi in tiste, ki vsebujejo grenčine, na primer tavžentroža, encijan, morate namakati hladne. Ravno tako rastline z veliko sluzi, to so slez, slezenovec in rožlin. "Hladni namok pomeni, da rastlino zvečer prelijete s prekuhano ohlajeno vodo, da ni bakterij. Poparke naredite tako, da štiri čajne žličke suhe rastline ali žlico sveže prelijete z umirjenim kropom. To pomeni, da mehurčki zginejo in ima krop okoli 90° C. Prevretke napravite tako, da na primer žajbelj najprej poparite in ga nato pustite vreti še približno štiri minute. Če ga pustite vreti 10‒15 minut, je antiseptik za sečila." Za grgranje uporabite tinkturo žajblja, ki uničuje bakterije.

Čiščenje organizma, kašelj, ledvični kamni …

Za čiščenje organizma so primerni kopriva, rman, regratove korenine in trpotec. "Zraven lahko dodate malo preslice, mlado orehovo listje, ki ga naberete v prvi polovici junija. Jaz dam zraven še islandski lišaj, črno deteljo in kordo benedikto, ki čisti žolč in vpliva na jetra. Za raztapljanje ledvičnih kamnov pomaga čaj, ki mu mi rečemo topilnik, v katerem je gladeževa korenina, preslica, mlado listje breze, dodate lahko še malo ptičje dresni in citronke za okus."

Proti kašlju si pripravite slezenovec, slez, meto, preslico, trpotec, pljučnik in jetičnik. Za čiščenje dihalnih poti je najboljša meta, ker vsebuje veliko mentola. Daste jo v inhalator in dihate, saj mentol širi dihalne poti. "Za inhaliranje priporočamo tudi eterično olje mete. Par kapljic daste v vodo in inhalirate. Za inhalacijo lahko uporabite tudi rožmarin, za katerega pravijo, da je za spomin." Za koncentracijo pijte čaj dobre misli, ginka in rožmarina, ki poveča aktivnost možganov.

Ob nespečnosti popijte baldrijan

Za krepitev in spodbujanje srca je najboljša mešanica gloga (40 %), listja srčnice (40 %) in melise (20 %), priporoča Majes. Za jetra priporočajo čaj iz artičoke, gladišnika, koprive, rmana, korde benedikte, gorskega vrednika. Za čiščenje jeter pa je najbolj učinkovit pegasti badelj.

Ob težavah z nespečnostjo pijte baldrijanov čaj. "Ljudem priporočam, da zvečer namočijo liter baldrijanove korenine, zjutraj precedijo in popijejo v petih obrokih čez dan. Naj ne pričakujejo, da bo spanec prišel takoj, saj valerin, snov v baldrijanu, začne delovati šele po 15 dneh in zdravi nespečnost."

Sladkor znižujeta korenini regrata in potrošnika, ker spodbujata slinavko k boljšemu delovanju. Sladkor iz krvi pa odpravljajo borovničevi listi, ko so plodovi še zeleni ali rdeči. Ravno tako ovsena slama in fižolove luščine. "Po navadi dajemo zraven še koprivo, brezove liste, preslico, belo omelo, glog, za okus pa dodamo še citronko", je predlagal Majes.

Z gostom Jožetom Majesom se je v oddaji Svetovalni servis pogovarjal Bojan Leskovec.

