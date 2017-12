13. december: Vse najboljše, Jure!

13. december 2017 ob 00:00

Leta 1966 se je rodil eden najboljših evropskih košarkarjev Jure Zdovc, ki je z jugoslovansko reprezentanco postal svetovni prvak leta 1990.

Zdovc je bil v tistih časih nepogrešljivi član na seznamu Dušana Ivkovića, ki je ob neverjetnih talentih, kot so bili Dražen Petrović, Toni Kukoč in Dino Radja, potreboval tudi garača v obrambi. Zdovc je več kot upravičil njegovo zaupanje in zatrl tiste, ki so bili v Beogradu proti skromnemu Slovencu. S t. i. zlato generacijo jugoslovanske reprezentance je v letih 1989 in 1991 osvojil naslov evropskih prvakov, leta 1990 naslov svetovnih prvakov, leta 1988 pa srebro medaljo na olimpijskih igrah.

V karieri je igral za Virtus Bologno, Limoges, Iraklis, Paris, Tofaš, Panionios, Slovan, Split in Olimpijo, pri kateri je uspešno deloval tudi kot trener in jo popeljal v Top 16 Evrolige. Vodil je tudi košarkarje Splita, Slovana, Iraklisa, Bosne, sanktpeterburškega Spartaka in turškega Gaziantepa. Z Bosno je postal bosanski prvak, z Olimpijo pa slovenski.

Decembra 2008 je postal selektor slovenske reprezentance in tedaj prvi zbral toliko poguma, da je napovedal naskok na medaljo. Na evropskem prvenstvu, ki ga je naslednje leto gostila Poljska, je Slovenija igrala odlično košarko, se prvič uvrstila v polfinale, v katerem pa je bila za las prekratka proti Srbiji, na koncu pa tesno, tudi po nekaterih čudnih sodniških odločitvah, ostala brez brona v dvoboju z Grčijo.

Decembra 2009 se je odločil, da ne bo več opravljal vloge selektorja in postal je trener ruskega prvoligaša Spartaka Sankt Peterburg. Na mesto selektorja se je vrnil leta 2014 in podpisal pogodbo za dve leti z možnostjo podaljšanja še za eno.

Leta 1124 je umrl papež Kalist II., s pravim imenom Guido, grof Burgundski.

Leta 1204 je umrl španski rabin in filozof Maimonides.

Leta 1294 je papež Celestin V. odstopil, kar je bil prvi tovrstni primer v zgodovini katoliške cerkve.

Leta 1545 se je začel cerkveni zbor v Tridentu, na katerem je Katoliška cerkev sprejela svoja stališča do reformacije. Papeža so priznali za vrhovnega poglavarja Cerkve.

Leta 1577 se je sir Francis Drake iz angleškega mesta Plymouth odpravil na potovanje okrog sveta. Drake je začel pluti pri starosti 13 let. S svojimi bitkami proti Špancem si je prislužil naklonjenost kraljice Elizabete, ki mu je leta 1577 ukazala, naj odpluje v boj proti Špancem na tihooceanski obali Amerike. Plul je skozi Magellanov preliv in odkril, da je Ognjena zemlja le otočje in ne del neznane južne celine, kakor so verjeli dotlej. V Plymouthu je pristal 29. septembra 1580 in postal prvi Anglež, ki je obplul svet.

Leta 1642 je Abel Janszoon Tasman prišel do Nove Zelandije.

Leta 1816 se je rodil nemški inženir in industrialec Werner von Siemens, ki je leta 1881 poskrbel za prvi tramvaj v berlinskem predmestju.

Leta 1897 so ruske čete zasedle Port Arthur.

Leta 1904 je bil patentiran kornet za sladoled.

Leta 1911 se je rodil norveški ekonomist in Nobelov nagrajenec Trygve Haavelmo.

Leta 1930 je v Gradcu umrl slovensko-avstrijski zdravnik in kemik Friderik Pregl, ki je leta 1923 prejel Nobelovo nagrado za kemijo.

Leta 1935 je umrl francoski kemik in Nobelov nagrajenec Victor Grignard.

Leta 1938 je 100 deportirancev iz Sachsenhausna zgradilo koncentracijsko taborišče Neuengamme v bližini Hamburga.

Leta 1939 je bila v zalivu La Plata prva pomorska bitka v drugi svetovni vojni. Končala se je s potopitvijo nemške ladje Graf Spee.

Leta 1944 je japonski kamikaze uničil ameriško križarko Nashville, pri čemer je umrlo 138 vojakov.

Leta 1949 je kneset glasoval, da za izraelsko prestolnico imenujejo Jeruzalem.

Leta 1959 je nadškof Makarios postal prvi predsednik Cipra.

Leta 1960 je bil ustanovljen Nogometni klub Maribor, večkratni državni prvak Slovenije.

Leta 1962 je snežni plaz na Zelenici zasul skupino graničarjev. Dve skupini vojakov in dva oficirja so po obilnem sneženju utirali novo gaz na poti Ljubelj–Zelenica. Na delu, ki prečka južno pobočje pod steno Spodnjega Plota, so se srečali, prav takrat pa se je sprožil plaz večjih razsežnosti in jih zasul. Dva graničarja sta umrla.

Leta 1967 se je rodil ameriški igralec Eric Marlon Bishop, bolj znan kot Jamie Foxx.

Leta 1972 je špansko letalo takoj po vzletu s Kanarskih otokov strmoglavilo. Umrlo je 155 ljudi.

Leta 1974 je Malta postala republika.

Leta 1977 je ameriško vladno letalo DC-3 strmoglavilo takoj po vzletu iz Evansvilla v Indiani. Umrlo je 29 ljudi, med njimi tudi košarkarsko moštvo univerze Evansville.

Leta 1979 se je rodil slovenski košarkar Matjaž Smodiš. 2,05 metra visoki krilni center je najlepše obdobje v karieri je preživel pri moskovskem CSKA-ju, s katerim je med drugim osvojil Evroligo.

Leta 1981 je Wojciech Jaruzelski razglasil vojno stanje na Poljskem.

Leta 1983 so v Ligi NBA gledalci v Detroitu videli 370 točk. Tekma med Detroit Pistonsi in Denver Nuggetsi se je namreč po treh podaljških končala z izidom 186:184 za Detroit. Na dvoboju v NBA-ju nikoli ni bilo doseženih toliko točk.

Leta 1989 se je rodila ameriška kantripevka Taylor Swift.

Leta 1989 so nogometaši Anglije na domači svetinji, slovitem stadionu Wembley, stotič zmagali. Z 2:1 so premagali Jugoslavijo.

Leta 1990 sta se prvič srečala južnoafriški predsednik De Klerk in borec za pravice temnopoltih Nelson Mandela. Govorila sta o odpravi apartheida.

Leta 1996 je Kofi Annan postal generalni sekretar OZN-a.

Leta 2001 je Peter Mankoč (1:56,12) uvodni dan prvenstva v kratkih bazenih v Antwerpnu postal prvak na 200 m mešano v kratkih bazenih, Alenka Kejžar (2:10,82) pa je bila v isti disciplini bronasta.

Leta 2002 je Evropska unija razglasila, da se bodo nove članice Uniji pridružile 1. maja 2004. Poleg Slovenije so članice postale še Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska in Slovaška.

Leta 2003 so v Tikritu prijeli iraškega diktatorja Sadama Huseina, kar pa v nasprotju s pričakovanji ni prineslo miru. Iraški politik je bil predsednik Iraka od 1979 do invazije na Irak leta 2003. 5. novembra 2006 ga je posebno sodišče obsodilo na smrt zaradi zločinov proti človeštvu. Obsodbo je 29. decembra potrdilo še višje sodišče, naslednji dan ob 4.00 po srednjeevropskem času pa so ga v Bagdadu usmrtili z obešenjem.

Leta 2004 so nekdanjega čilskega diktatorja generala Augusta Pinocheta zaprli v domači zapor, potem ko so mu začeli soditi zaradi devetih ugrabitev in uboja.

Leta 2009 je na svojem domu v Massachusettsu v starosti 94 let umrl največji svetovni ekonomist Paul Samuelson. Leta 1970 je bil prvi Američan, ki je prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo.

Leta 2010 je Slovenijo obiskal igralec in režiser Kevin Costner kot gost dogodka V družbi slavnih, ki ga je organiziral Diners Club Slovenija.

Leta 2011 se je v belgijskem mestu Liege zgodila tragedija. Napadalec Nordin Amrani je med potjo na policijsko postajo, kamor je moral na zaslišanje, odvrgel granate in streljal. Ubil je pet ljudi, med drugim tudi 17-mesečno deklico, in ranil 125 ljudi ter nato ustrelil še sebe. Policija je naslednji dan med hišno preiskavo pri napadalcu našla še truplo 45-letnice.

Leta 2012 je disciplinska komisija Uefe kaznovala srbsko reprezentanco do 21 let z igranjem ene tekme pred praznimi tribunami, srbsko nogometno zvezo pa s plačilom 80.000 evrov kazni. Kazen je dobila zaradi pretepov in rasističnih izpadov po kvalifikacijski tekmi za EP do 21 let proti Angliji.

Leta 2013 je nenavadno mrzlo in sneženo zimsko vreme po več letih zajelo Jeruzalem, kjer je bila snežna odeja debela do 37 centimetrov. Sneg je po več kot sto letih pobelil tudi Kairo.

Leta 2013 so britanski princ Harry in njegovi sopotniki po treh tednih napornega prečenja Antarktike prispeli na južni tečaj. S 322 kilometrov dolgo potjo so princ in vojaki iz Velike Britanije, ZDA, Avstralije in Kanade, ki so bili hudo ranjeni v Afganistanu ali Iraku, zbirali sredstva za vojaške dobrodelne organizacije.

